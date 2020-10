Espagne : La Commission des AE du Congrès des députés adopte la convention avec le Maroc en matière de lutte contre la criminalité

mardi, 20 octobre, 2020 à 11:34

Alors que les autorités compétentes d’Essaouira et les différents services concernés, tous corps confondus, poursuivent leur combat quotidien et sans relâche pour la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les jeunes acteurs de la société civile dans la Cité des Alizés continuent, eux aussi, leur mobilisation citoyenne en vue de sensibiliser la population aux dangers de la pandémie et au devoir du respect scrupuleux des gestes barrières.