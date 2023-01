Un eurodéputé appelle à reconstruire les relations entre l’UE et le Maroc, un partenaire fiable

vendredi, 27 janvier, 2023 à 19:42

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a tenu, les 26 et 27 janvier à Dakar en marge des travaux du Sommet Dakar 2, tenu sous le thème “Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience”, plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues de Côte d’Ivoire,d’Angola, des Comores, du Sénégal et du Cap Vert.