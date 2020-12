Un expert serbe met l’accent sur le poids politique de la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara

lundi, 14 décembre, 2020 à 22:00

Belgrade – La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara est une ‘’décision de poids’’ dans les relations internationales, a souligné l’expert serbe en droit international Mihajlo Vucic.

Les alliés et partenaires des Etats-Unis devraient lui emboiter le pas, eu égard à son statut de grande puissance mondiale et de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a affirmé M. Vucic, chercheur à l’Institut de politique et d’économie internationale, dans une déclaration à la MAP.

Il a assuré qu’avec la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur la région du Sahara d’autres pays vont suivre l’exemple de Washington.

La reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara est conforme aux prérogatives constitutionnelles conférées au président des États-Unis, a-t-il ajouté.

La décision des Etats-Unis d’ouvrir un consulat à Dakhla à vocation essentiellement économique constitue une importante décision et offre l’opportunité de poursuivre l’élan de développement économique de la région, a-t-il dit.

L’expert serbe a dans ce sens souligné que le renforcement des investissements américains va créer plus de postes d’emplois et contribuer au développement économique et social au profit des habitants des provinces du Sud et va affaiblir plus le polisario.