Fabrication de vaccins anti-covid : SM le Roi contribue à la “démocratisation” et à l'”universalisation” du droit à la santé

mercredi, 7 juillet, 2021 à 9:40

Bogotá – A travers le lancement du projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins, Sa Majesté le Roi Mohammed VI “contribue à la démocratisation et à l’universalisation du droit à la santé”, a indiqué Dr Hernán Alejandro Olano García, recteur de l’université UNICOC de Colombie.

L’expert a souligné, dans une déclaration à la MAP, “la contribution de SM le Roi au renforcement des possibilités d’accès aux campagnes de vaccination, qu’elles soient préventives, endémiques ou pandémiques”.

Selon M. Hernan Olano, cette contribution “est un gage de la préoccupation du Souverain pour son Royaume, ainsi que pour les autres pays de la région, ce qui illustre Son leadership sous-régional et les engagements du Maroc dans le cadre des Objectifs de Développement Durable”.

Le projet de partenariat sino-marocain “améliore la sécurité sanitaire de la population et contribue, à travers un modèle de partenariat public-privé avec le Groupe Pharmaceutique Sinopharm et la Société Recipharm, à la démocratisation et à l’universalisation du droit à la santé”.

De même, ajoute l’expert colombien, “dans le cadre du principe de coopération Sud-Sud, pour lequel les pays sud-américains sont également engagés, les contributions du Maroc s’inscrivent dans le cadre de la volonté du Souverain d’intensifier les capacités industrielles et biotechnologiques, profitant aux pays amis du Maroc”.

Sa Majesté le Roi a présidé, lundi dernier au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins.

Fruit d’un partenariat public-privé, le projet vise à démarrer à court terme avec une capacité de production de 5 millions de doses de vaccin anti-Covid19 par mois, avant de démultiplier progressivement cette capacité à moyen terme. Il mobilisera un investissement global de l’ordre de 500 millions de dollars.