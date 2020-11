La famille de la Résistance d’Assa-Zag salue l'”action décisive” des FAR à El Guerguarat

jeudi, 19 novembre, 2020 à 19:23

Guelmim- La famille de la Résistance et des anciens membres de l’Armée de Libération à Assa-Zag a exprimé son soutien à l’action “décisive et audacieuse” des Forces Armées Royales (FAR) pour restaurer les flux des personnes et des biens dans la zone d’El Guerguarat au Sahara marocain.

Dans un communiqué, la famille de la Résistance fait part de leur appui “absolu et inconditionnel” à toutes les mesures prises par les FAR, sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des FAR, pour la préservation de l’intégrité territoriale et de la stabilité du Royaume.

Les anciens résistants et membres de l’Armée de libération condamnent “tout acte de provocation” commis par les milices du “polisario” et leur violation de l’accord de cessez-le-feu, appelant la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités face aux agissements inacceptables des ennemies de l’intégrité territoriale du Maroc.

Ils réitèrent en outre leur attachement au glorieux Trône alaouite et leur mobilisation permanente derrière SM le Roi, dans toutes les mesures judicieuses et sages prises par le Souverain en vue de la défense de l’unité nationale et des constantes du Royaume.