Festival “Palestine with love” de Bruxelles: Focus sur le cinéma palestinien

lundi, 11 juin, 2018 à 11:39

Par Amal Tazi

Bruxelles – Le cinéma palestinien a été à l’honneur une semaine durant à Bruxelles dans le cadre du Festival “Palestine with love”, clôturé dimanche soir avec la projection de l’incontournable “Noces en Galilée” de Michel Khleifi.

Le long-métrage, célèbre pour être notamment la première fiction palestinienne (1987), a été projeté en présence du réalisateur dans le cinéma Galeries qui a accueilli avec le Palais du Bozar les activités du festival bruxellois présentant des films et documentaires qui ont marqué l’histoire du cinéma palestinien et contribué à ce que “la Palestine reste un sujet d’actualité”.

Le film, dont le cinéaste présente comme “une ode à la liberté, à la terre, à l’amour, à la femme, aux gens, au désir d’une vie meilleure… “, relate un mariage palestinien sous l’occupation israélienne. À la demande du père, les soldats israéliens interrompent le couvre-feu, et l’échange se produit entre les deux peuples “ennemis”, le temps d’une fête, où ils éprouvent des émotions communes.

L’humain l’emporte sur la violence dans le film qui retrace, selon Michel Khleifi, sa conviction qu’il faut “lutter pour la vie et non pour la mort”.

“Le cinéma, c’est l’art de la vie”, a affirmé le réalisateur palestinien, partant du principe que l’on peut parler de la violence sans la montrer.

C’est le cas de son film où l’on voit le colonialisme et la lutte du peuple palestinien pour la liberté avec le souffle de l’Intifada naissante de 1987, le tournage étant effectué un an avant, sans pour autant, dit-il, verser dans des scènes de violence à la “Rambo”.

Un choix qui a été bien accueilli par l’assistance qui trouve que le film reste toujours d’actualité 31 ans après sa sortie, certains demandant même qu’il soit de nouveau projeté en salles.

Le même satisfecit est affiché auprès des initiateurs, se disant ravis de pouvoir clôturer le festival avec ce film magnifique, le chef-d’œuvre palestinien par excellence.

A l’instar de Michel Khleifi, les réalisateurs palestiniens ont “toujours été en première ligne du combat visant à montrer la réalité palestinienne et à réhumaniser la population palestinienne, alors que certains occidentaux n’en percevaient que des images et fragments de réalité via les médias”, soulignent-ils.

Au total, huit films et une table-ronde ont ainsi permis de célébrer tout au long d’une semaine à Bruxelles “un cinéma de résistance, magnifique et puissant”, braquant les projecteurs sur la Palestine et ses habitants, en recadrant la question palestinienne dans sa complexité.

Le public a notamment pu découvrir “Ghost Hunting” de Raed Andoni qui signe une tentative de “re-enactment” d’anciens détenus de la Moskobiya, principal centre d’interrogatoire israélien. Ce film lui a valu le prix du meilleur documentaire à la Berlinale.

La programmation prévoyait également la projection de “The Reports on Sarah and Saleem” de Muayad Alayan, déjà présenté au Festival de Rotterdam. Il raconte une relation entre un palestinien et une israélienne.

“La juge” d’Erika Cohn, “3000 Layla” de Mai Masri, “What Walaa Wants” de Christy Garland et “Palestine a People’s record” de Kais al-Zubaidi ont été également présentés lors du festival, qui s’est ouvert par la projection de “Wajib”, le dernier film d’Annemarie Jacir.

Cette oeuvre explore une histoire de retrouvailles entre père et fils mais aussi de tensions qui remontent à la surface et mettent à l’épreuve des regards divergents sur la vie, sur fond de la préparation d’un mariage avec la distribution des invitations, de la main à la main, comme le veut la coutume palestinienne du “wajib”.