Fête du Trône : 21 ans de progrès, de stabilité et de développement du Maroc (journal colombien)

mercredi, 29 juillet, 2020 à 18:53

Bogotá – Le 21e anniversaire d’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est l’occasion de célébrer 21 ans de progrès, de stabilité et de développement du Maroc sous le règne du Souverain, écrit, mercredi, le journal colombien Primicia diario.

Dans un article publié à cette occasion, Primicia diario ajoute que depuis Son accession au Trône en 1999, SM le Roi Mohammed VI, “Roi moderne, ambitieux et visionnaire, a œuvré pour instituer, accélérer et consolider un large éventail de réformes décisives dans les domaines politique, économique, social et diplomatique, engageant irréversiblement Son pays sur la voie du progrès, du développement et la démocratie”.

Cette marche “sûre et audacieuse” qui vise à améliorer la vie de millions de Marocains et à renforcer la stabilité du Royaume et de son modèle sociopolitique, s’inscrit dans la poursuite des réformes initiées par feu SM Hassan II, note la publication.

Grâce à cette vision à long terme et à cette approche proactive, en un peu plus de deux décennies de règne de SM le Roi, les progrès réalisés au niveau national sont considérables, souligne Primicia diario, précisant que cette vision s’est articulée autour d’investissements massifs dans les infrastructures, indispensables pour renforcer les interconnexions et garantir les bases du développement économique et social du Maroc.

A cet égard, le quotidien passe en revue les principaux grands chantiers d’infrastructure et de développement économique lancés par le Royaume tels que le plan Maroc vert pour l’agriculture, le plan d’accélération industrielle, la construction de nouveaux ports et aéroports, la mise en place de centrales solaires et éoliennes, le train à grande vitesse, les tramways et le lancement de deux satellites d’observation spatiale.

Grâce à sa situation géographique, le Maroc est au carrefour des continents africain, européen et américain, ce qui fait de ce pays un centre névralgique d’échanges économiques, diplomatiques et culturels, disposant de tous les atouts pour devenir la locomotive de l’Afrique, ajoute Primicia diario.

Le journal rappelle également qu’au niveau régional, l’un des plus grands succès diplomatiques du Maroc ces dernières années a sans aucun doute été son retour “unanimement acclamé” à l’Union africaine.

L’action du Royaume au service de l’Afrique et son engagement indéfectible en faveur de la paix et du développement sont salués par les dirigeants des pays africains, pour lesquels le Maroc est un “moteur important de stabilité et de prospérité sur la scène régionale et international”, relève la même source.

La Fête du Trône, célébrée le 30 juillet, est un événement important qui symbolise le renouvellement des liens séculaires qui unissent le peuple marocain et son Souverain, conclut le journal.