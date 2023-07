Fête du Trône : Un discours fort qui met l’accent sur les concepts du “sérieux” et du “dévouement” (Politologue)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 0:33

Rabat – Le discours adressé, samedi, par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, est porteur de messages forts mettant l’accent sur les concepts du “sérieux” et du “dévouement”, a indiqué le Président du Centre marocain des Études stratégiques (CMES), Mohamed Benhammou.

Le discours Royal a placé le “sérieux” au cœur de toute action entreprise dans le but d’atteindre les aspirations et les objectifs de développement, a affirmé le politologue dans une déclaration à la MAP.

Évoquant le sérieux de la jeunesse marocaine dans l’atteinte de ses objectifs, poursuit M. Benhammou, le discours Royal a donné l’exemple des réalisations accomplies par l’équipe nationale lors de la coupe du monde du Qatar, devenant la première sélection africaine de l’histoire à se qualifier en demi-finales et à rentrer dans la cour des grands.

Cet exploit sportif a subjugué de fierté le peuple marocain et ravivé l’esprit d’appartenance à notre identité nationale, a-t-il souligné.

Et d’ajouter que c’est cet esprit et cette même volonté qui a animé la candidature tripartite avec l’Espagne et le Portugal, pour l’organisation des phases finales de la Coupe du monde de football 2030.

En outre, le discours Royal a mis l’accent sur le sérieux dans tous les domaines notamment ceux dans lesquels les capacités des Marocains ont été confirmés à l’instar du premier prototype de voiture à hydrogène, qui renforce davantage le label «Made in Morocco», a affirmé le politologue.

Ce même sérieux, a-t-il ajouté, est de mise dès lors qu’il est question de l’intégrité territoriale du Royaume. Un sérieux qui a déclenché une dynamique de reconnaissances en cascade de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud, et l’ouverture de consulats à Dakhla et à Laâyoune, outre une mobilisation accrue de soutien en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie.

Selon le président du CMES, SM le Roi a, également, réaffirmé dans son discours, la position inébranlable du Maroc en faveur de la Cause palestinienne et son soutien indéfectible à l’établissement d’un État indépendant ayant Al-Qods orientale comme capitale.

Au niveau continental, poursuit le politologue, le Souverain a affirmé la stabilité des relations avec l’Algérie, tout en confirmant l’attachement du Maroc aux liens d’affection et d’amitié, aux échanges et aux interactions entre les deux peuples.