Fête du Trône: un Discours historique à forte tonalité politique, sociale, économique et diplomatique (Parlementaire gabonais)

mercredi, 4 août, 2021 à 21:04

Libreville – Le Discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône est un texte à forte tonalité politique, sociale, économique et diplomatique, caractéristique des grands esprits, leaders et personnages qui ont su impacter leurs peuples et leurs époques, a affirmé Germain Biahodjow, Secrétaire du groupe d’amitié parlementaire Gabon-Maroc à l’Assemblée nationale gabonaise.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, le parlementaire a indiqué que la célébration de la Fête du Trône a toujours été un moment important de l’illustration de la parfaite symbiose et des liens indéfectibles qui unissent Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain.

Au plan politique, SM le Roi a rappelé la symbolique de la Fête du Trône qui représente un pacte sacré de la Beia et témoigne de l’indéfectible symbiose qui unit, depuis toujours et en toute circonstance, les Sultans et les Rois du Maroc à leur peuple, a indiqué M. Biahodjow.

De son avis, cette référence à l’histoire marocaine contenue dans le Discours de Sa Majesté “n’est pas fortuite” car, explique-t-il, au moment où le Maroc, à l’instar d’autres nations, fait face à la crise sanitaire, “l’évocation de leur histoire commune, comme une source inépuisable de leurs forces, donnera davantage le courage aux Marocains, afin de lutter contre cet ennemi invisible et particulièrement dangereux”.

Au plan social, la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a occupé un pan important du Discours royal, a poursuivi le parlementaire gabonais, notant qu'”avec un accent altruiste, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tel un philanthrope, S’est identifié à son peuple, partageant sa souffrance, sa douleur et sa détresse”.

Sans céder au désespoir face à cette crise sanitaire, aux conséquences sociales et économiques graves, le Souverain a loué les efforts consentis par tous les Marocains, a-t-il fait observer, précisant que SM le Roi “n’a pas manqué de clamer Sa grande fierté de voir que Son pays a presque gagné +la bataille pour l’accès aux vaccins+, gage d’une immunité collective”.

Saluant “cette détermination de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du peuple marocain à lutter contre le Covid-19”, le parlementaire a mis en avant les similitudes entre le Maroc et le Gabon en la matière ainsi que les efforts de son pays pour épargner à ses citoyens le “désastre sanitaire prédit et annoncé pour les pays africains”.

Au plan économique, a poursuivi le parlementaire, le Discours de SM le Roi a mis en avant l’impérieuse nécessité de mobiliser toutes les forces vives de la nation afin d’optimiser la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement.

Au plan diplomatique, le parlementaire a estimé que l’appel lancé à l’adresse de l’Algérie est une initiative empreinte de “sagesse, de clairvoyance et même d’humilité”.

“Au-delà de l’impératif catégorique de préserver l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, la recherche de la paix et de la stabilité, notamment la paix avec les voisins, est une constante de la stratégie diplomatique de SM le Roi”, a-t-il insisté, affirmant que le Gabon, ayant une convergence de vues avec le Maroc sur la scène internationale et africaine, “ne peut que se réjouir, féliciter et encourager cette volonté affirmée de dialogue de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.