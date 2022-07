Fête du Trône: le Discours Royal est “fertile en actes” (Politologue)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 10:55

Rabat – Le Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation, samedi à l’occasion de la Fête du Trône, est “fertile en actes”, dans la mesure où il constitue le moment d’un bilan d’étape et de l’annonce des actions futures et de leur cap, a souligné le politologue M’hammed Belarbi.

Cette année les circonstances sont très particulières, étant donné les retombées de la crise pandémique et les transformations de l’environnement international qui continuent à se répercuter sur l’économie nationale et mondiale, a déclaré à la MAP M. Belarbi, également enseignant-chercheur à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

En appelant à allier esprit d’initiative et résilience pour relever les défis internes et externes, la parole royale est fertile en actes, a-t-il relevé, expliquant qu’en pareilles circonstances, ce discours vise à consolider la stabilité sociale, améliorer la condition de la femme et de la famille et renforcer les capacités de l’économie nationale.

Pour l’universitaire, trois axes importants peuvent résumer ce Discours Royal: dans un premier temps, le Souverain a appelé à l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme et a demandé que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiés à la promotion de ces droits. En effet, l’expérience a mis en évidence certains obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée par le Code de la Famille pour atteindre les objectifs escomptés.

Dans un second moment, a-t-il poursuivi, le Discours a abordé les effets néfastes de la crise de la Covid-19 qui ont impacté tous les secteurs économiques et sociaux, tout en rappelant l’effort national et la gestion consistante du moment pandémique, notamment, la réussite de la campagne de vaccination et le soutien matériel direct aux familles nécessiteuses.

Le Souverain a abordé aussi le chantier de la protection sociale et l’opérationnalisation du registre social unifié, qui sera considéré comme le principal mécanisme pour l’octroi d’un soutien efficace, tout en soulignant les efforts concertés pour impulser l’économie nationale.

La dernière partie du Discours Royal a été réservée aux relations avec l’Algérie. D’après M. Belarbi, en continuant à tendre la main à son voisin de l’Est, SM le Roi Mohammed VI multiplie les propositions pour œuvrer avec la présidence algérienne, en vue de la normalisation des relations entre les deux peuples frères.

Et de conclure que sous l’Impulsion Royale, pour se projeter dans l’avenir, le Royaume fait office de locomotive pour réinventer les relations maroco-algériennes.