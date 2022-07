Fête du Trône: le Discours Royal incarne une vision futuriste basée sur l’établissement des priorités (Politologue)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 14:46

Rabat – Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI, samedi à la nation, à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône, est l’incarnation d’une vision futuriste basée dans son essence sur l’établissement des priorités, la consolidation des constantes et le développement inclusif et productif, a estimé Mohamed Bouden, politologue et président du Centre Atlas d’analyse des indicateurs politiques et institutionnels.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bouden a ajouté que le Discours Royal met l’accent sur la consolidation des acquis, appelés à être la base des actions futures, et le dépassement de la conjoncture internationale marquée d’incertitudes, soulignant que le Discours est également un appel à avancer vers plus de progrès et de développement en interne et à consacrer la clarté en externe pour un avenir prometteur.

Et de souligner que le Discours Royal reflète un souci constant à œuvrer pour le suivi des exigences de développement, à créer des opportunités et répondre aux aspirations profondes de la société marocaine, notant qu’il est également considéré comme “une leçon de communication et d’apport de solutions dans un moment marqué par les défis”.

Pour le politologue, la mise en avant par le Souverain de la femme et de la famille, en tant que composantes principales de l’équation marocaine, indiquent que la Vision Royale est basée sur la construction des conditions d’un Maroc de dignité et de progrès et la consolidation de l’identité et des valeurs nationales dans la conscience collective, soulignant, à cet égard, la consolidation de l’engagement marocain à mettre en œuvre un plan d’avenir pour l’égalité des chances et l’élimination des discriminations sociologiques, juridiques et autres entre les femmes, les hommes et les générations montantes.

En relation avec le Chantier de la protection sociale et l’investissement dans le système de santé, l’ambition principale est d’améliorer les possibilités des citoyens d’atteindre la limite requise de qualité de vie, d’autonomisation sociale, de développement de leurs potentiels et d’améliorer leurs intégration dans le voie de développement et de participation dans des conditions socio-économiques égales, a-t-il fait observer.

Par ailleurs, d’après M. Bouden, le Discours Royal “s’est adressé à la raison au sein de l’État algérien et s’est attaché à la fraternité entre les peuples marocain et algérien avec une affirmation royale de l’importance du dialogue”, considérant que “l’actuelle étape que traversent les relations bilatérales requiert une vision courageuse et clairvoyante de l’avenir”.