Fête du Trône: le Discours Royal rappelle la profondeur et l’enracinement de la civilisation marocaine à travers l’Histoire (universitaire)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 15:46

Béni Mellal – Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône a constitué une nouvelle occasion pour souligner encore une fois le leadership royal et la profondeur et l’enracinement de la civilisation marocaine à travers l’Histoire, a affirmé, le directeur du pôle des études doctorales à l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS) de Béni Mellal, Mohcine Idali.

SM le Roi Mohammed VI a abordé dans Son Discours les différentes questions qui structurent l’oeuvre du développement du Royaume en insistant sur le rôle et la contribution de la femme marocaine pour relever les défis auxquels fait le pays fait face, chose qui requiert une conviction constante et une mise en oeuvre effective des dispositions du Code de la famille, a indiqué M. Idali dans une déclaration à la MAP.

Conférer à la femme marocaine la place qui lui échoit au sein de la société est un chantier structurant aussi important que celui du développement des secteurs socio-économiques que le Maroc a réussi à mener avec efficacité et sagesse en ces temps de pandémie qui a affecté l’économie mondiale dans son ensemble, a-t-il ajouté.

M. Idali a relevé que le Maroc a fait montre d’une grande capacité d’anticipation et d’adaptation concernant la gestion de la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie, notant que le Royaume a déployé d’importants efforts pour réussir la campagne de vaccination, renforcer la solidarité nationale, et réaliser un taux de croissance économique important.

Le Souverain a également abordé dans Son Discours la conjoncture internationale difficile qui a conduit à la flambée des prix de plusieurs produits de première nécessité, a-t-il poursuivi, faisant remarquer que cette situation exige une gestion intelligente et une solidarité totale pour pouvoir drainer davantage d’investissements étrangers sans omettre le besoin de “moraliser l’action nationale” et de privilégier l’intérêt général du pays à travers l’ancrage des valeurs de la citoyenneté et d’appartenance à la patrie.

D’autre part, SM le Roi Mohammed VI a souligné la profondeur de l’État marocain en tendant la main de la fraternité à l’Algérie voisine, tout en assurant que le Maroc et les Marocains continueront à préserver ce sens de fraternité et du bon voisinage car ils sont convaincus que les deux peuples sont unis par l’Histoire, les attaches humaines et la communauté de destin, a-t-il conclu.