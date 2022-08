Fête du Trône : Le discours Royal reflète une profonde conscience des préoccupations des Marocains (parlementaire mauritanienne)

mercredi, 3 août, 2022 à 10:00

Nouakchott – Le Discours, prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône, reflète un sincère sens de responsabilité et une profonde conscience des préoccupations des Marocains, a indiqué la présidente du groupe parlementaire d’amitié mauritano-marocaine, Zeinab Bint El Taqi.

Dans une déclaration à la MAP, Mme. Bint El Taqi a affirmé que l’intérêt, accordé par le Souverain dans son discours au Code de la Famille et aux conditions de la femme, en général, dénote d’une profonde conscience et d’un engagement sans faille envers les Marocains et leurs préoccupations ainsi que de l’attachement aux constantes de la Nation et à ses valeurs.

Dans ce sens, elle a rappelé que SM le Roi a souligné que l’implication de tous les Marocains, hommes et femmes, dans le processus de développement est une condition sine qua non pour l’édification du Maroc du progrès et de la dignité.

Et de mettre en avant l’intérêt grandissant porté par SM le Roi à la question de la femme, rappelant à cet effet, que le Souverain en sa qualité d’Amir Al-Mouminine, a souligné qu’Il “ne peux autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé, en particulier sur les points encadrés par des textes coraniques formels”.

Dans la même lignée, la parlementaire mauritanienne a mis en exergue la politique sage et clairvoyante de SM le Roi en matière de gestion de plusieurs situations, ce qui a permis d’épargner le Royaume de nombreuses crises auxquelles sont confrontés d’autres pays dans son entourage africain et arabe.

Il a salué la détermination du Royaume, sous la sage conduite du Souverain, de jeter en premier et à maintes reprises des ponts de fraternité ainsi que sa disposition constante à faire avancer la coopération maghrébine, arabe et continentale.

Ainsi, la politique clairvoyante du Souverain en matière de développement et de coexistence a donné lieu à un modèle marocain unique qui doit être érigé en exemple aux niveaux maghrébin, arabe et continental, a fait valoir Mme. Bint El Taqi.

Et de conclure que le Maroc a connu, sous le règne de SM le Roi, un bond de développement et un essor dans plusieurs aspects liés à la vie du citoyen, tels que le secteur agricole et d’autres domaines.