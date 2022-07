Fête du Trône: le Discours Royal souligne l’importance de renforcer l’État social et consacrer les acquis (universitaire)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 14:06

Rabat – Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône est un discours qui souligne l’importance de de renforcer la résilience de l’État social et consolider les acquis, a affirmé l’universitaire Atik Essaid.

“Le Discours royal affirme le souci de Sa Majesté le Roi de renforcer la résilience de l’État social, de préserver les acquis et de se concentrer sur les priorités, en ancrant les principes de solidarité, d’interdépendance et de synergie sociétale au sens le plus large”, a fait savoir M. Essaid dans une déclaration à la MAP.

Il s’agit aussi, selon le chercheur, d’un catalyseur de développement humain et durable d’un Maroc prospère, capable de s’adapter à tous les événements mondiaux, et d’en sortir sûr, stable et prometteur d’un avenir meilleur.

Le Discours royal a dressé ainsi un diagnostic complet des situations économiques et sociales, ainsi que les effets et les répercussions de la pandémie sur le tissu sociétal, notamment pour les catégories vulnérables et pauvres, a-t-il dit, soulignant que le Maroc a pu, grâce à la perspicacité et aux efforts de Sa Majesté le Roi, gérer cette période avec un succès remarquable sur les plans continental et l’international.

Et d’ajouter que le Maroc a connu une série d’initiatives de solidarité, de projets et de chantiers afin d’atteindre la souveraineté sanitaire et d’assurer la sécurité et la sûreté des citoyens comme une priorité et une nécessité inévitable, mettant l’accent sur la mise en œuvre d’un certain nombre de chantiers sociaux et économiques, lesquels ont affirmé la grande vigilance et la capacité en permanence d’interagir en temps réel avec la situation.

M. Essaid a mis en avant, dans cens, l’importance de l’accélération de la généralisation de la protection sociale, la généralisation de l’assurance maladie obligatoire (AMO) pour tous les citoyens, ainsi que l’opérationnalisation diligente du Registre Social Unifié, en tant que principal mécanisme pour l’octroi d’un soutien efficace.

Dans Son Discours, relève l’universitaire, le Souverain s’est attardé sur la nécessité de multiplier les efforts de l’État pour permettre à l’économie nationale de résister face aux crises et aux fluctuations, et d’obtenir les résultats escomptés malgré la conjoncture mondiale actuelle, mettant en relief les atouts du Maroc, avec sa spécificité régionale et continentale unique.

Et de conclure que le Discours Royal a souligné la nécessité de tirer parti des opportunités et des perspectives ouvertes par le cours des transformations internationales, notamment la facilitation de l’attraction des investissements étrangers, en tant que vecteur de relance du développement et de promotion des exportations et du produit national.