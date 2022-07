Fête du Trône : Le discours Royal a traité des questions stratégiques à la faveur d’une vie décente pour les citoyens malgré une conjoncture difficile (Universitaire)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 16:05

Marrakech – Le discours prononcé samedi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône a traité des questions stratégiques qui garantissent une vie décente pour l’ensemble des citoyens malgré une conjoncture économique difficile, a souligné M. Mohamed El Ghali, professeur des Sciences politiques et de Droit Constitutionnel à l’université Cadi Ayyad de Marrakech.

“Le Discours Royal a mis l’accent sur un ensemble de piliers stratégiques et fondamentaux qui garantissent d’abord, une vie décente aux citoyens malgré les conditions économiques et sociales difficiles et complexes au niveau international, notamment les effets négatifs de la pandémie de la Covid-19, la guerre en Ukraine, la récession mondiale et la flambée des prix des matières premières”, a ajouté M. El Ghali, également Directeur du Centre Universitaire Multidisciplinaire à El Kelâa des Sraghna,, dans une déclaration à la MAP.

A cet égard, il a affirmé que le Royaume “s’engage à assurer l’approvisionnement des marchés en matières premières à des prix qui n’affectent pas le pouvoir d’achat des citoyens, tout en luttant contre tous les actes illégaux, notamment la spéculation”.

Il a également rappelé que le Maroc a entrepris “la mise en œuvre du grand projet de généralisation de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé à travers l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO)”, notant que Sa Majesté le Roi a souligné la nécessité de l’opérationnalisation diligente du Registre Social Unifié, considéré comme le principal mécanisme pour l’octroi d’un soutien efficace.

Le deuxième pilier stratégique souligné dans le Discours Royal concerne la promotion de la dynamique des investissements, en œuvrant à mettre fin à toutes les entraves et à garantir la fluidité des capitaux, sachant que cette dynamique soutenue qui contribuera à promouvoir le produit national et à interdire de servir les intérêts privés à même de porter atteinte à l’intérêt général.

Le Discours Royal a, en outre, mis l’accent sur la question de la condition de la femme en se référant au Code de la famille, tout en pointant du doigt certaines “imperfections” ayant entaché la mise en application optimale de ses dispostions.

Dans ce sens, le Souverain a appelé à l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme et à la mise à jour des dispositifs et des législations nationales dédiés à la promotion de ces droits, a-t-il ajouté.

Sur un autre registre, l’universitaire a indiqué que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé que “le respect du bon voisinage constitue un enjeu stratégique qui renforce le respect mutuel entre les deux peuples, marocain et algérien”, appelant à trouver une issue à la situation actuelle et à favoriser le rapprochement, la communication et la compréhension entre les deux peuples.

Et d’ajouter que “l’appel a été explicite en vue de mettre la main dans la main afin de dresser des ponts de coopération pour atteindre les objectifs communs, d’autant que les deux peuples, unis par la religion, l’histoire et la géographie, partagent un destin commun”.

Sa Majesté le Roi n’a pas manqué également d’attirer l’attention sur “l’impératif de faire preuve de prudence et de vigilance notamment, face aux plumes et aux voix qui nuisent au bon voisinage entre les deux peuples”, a rappelé M. El Ghali.

Il a tenu à souligner que l’appel a été une fois de plus explicite pour que les autorités algériennes œuvrent à banir tout ce qui entrave l’interaction entre les deux peuples, notant, en guise de conclusion, que “cet appel fait suite à celui lancé dans le Discours du Trône de 2021, ce qui confirme que le voisinage entre le Maroc et l’Algérie est une question stratégique et permanente”.