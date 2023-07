Fête du Trône: le discours royal, une vision claire pour davantage de progrès au Maroc (politologue tunisien)

lundi, 31 juillet, 2023 à 10:31

Tunis – Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux ancêtres offre une vision claire pour conforter les acquis et réaliser davantage de progrès au Maroc, a souligné le politologue tunisien, Mohamed Nejib Ouerghi.

Ce discours de l’optimisme et de la confiance en l’avenir décline les réalisations accomplies et reflète une détermination à poursuivre avec sérieux la marche vers le développement intégral et partagé, a déclaré à la MAP M. Ouerghi.

Selon cet ancien PDG de l’agence de presse tunisienne “TAP”, le discours royal est porteur de messages forts et trace des lignes de conduite indispensables pour poursuivre cette marche glorieuse avec détermination et confiance.

Des messages, poursuit-il, qui mettent en exergue l’impératif de faire preuve de sérieux dans tout ce que le Royaume est appelé à entreprendre pour conforter les acquis et renforcer son positionnement régional et international.

“Le sérieux et le dévouement soulignés par le Souverain relèvent de principes et d’un mode opératoire que les Marocains sont appelés à suivre pour que les réformes globales engagées donnent leur plein effet dans un pays en pleine transformation”, explique M. Ouerghi.

Cette démarche basée sur le sérieux a prouvé son efficience et a produit l’effet escompté, comme en témoignent les performances exceptionnelles enregistrées que ce soit dans le domaine sportif, industriel, économique ou social, administrant la preuve que l’impossible n’est pas marocain, a relevé M. Ouerghi.

Et de souligner que ces réussites sont la meilleure preuve que le sérieux est la voie idoine pour continuer sur la voie de la modernité et impulser un développement qui se nourrit de l’intelligence créatrice d’une jeunesse qui croit en ses moyens et qui est intégrée dans son milieu.

En outre, a-t-il poursuivi, le discours royal met en avant la gestion rigoureuse par le Maroc des répercussions de la crise mondiale, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Ce discours programme, a-t-il fait valoir, n’a pas omis l’importance cruciale qu’accorde le Maroc à des relations solides avec les Etats frères et amis, dont l’Algérie voisine.

Sur ce plan, relève M. Ouerghi, le Souverain montre toujours son optimisme quant à l’établissement de relations stables et meilleures avec l’Algérie.