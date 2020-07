La fête du trône, illustration de la fidélité indéfectible entre le Trône et le peuple sur la voie du progrès

mercredi, 15 juillet, 2020 à 11:22

Rabat – C’est dans la joie et l’allégresse que les Marocains célèbrent jeudi 30 juillet le 21è anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres, un moment qui vient illustrer une nouvelle fois la symbiose parfaite entre le Souverain et Son peuple.

Cette symbiose est d’autant plus forte qu’il a été décidé de reporter toutes les activités, festivités et cérémonies prévues à cette occasion en raison de l’état d’urgence sanitaire, afin de sauvegarder la santé des Marocains et préserver des vies.

Fort de ce lien de fidélité indéfectible entre le Trône et le Peuple, le Maroc a toujours été en mesure de relever les défis et de transcender toutes les difficultés qui se sont dressées sur son chemin.

Une donne qui s’est confirmée une nouvelle fois durant cette année marquée par la crise sanitaire du Covid-19, où le Souverain a donné Ses Hautes Instructions au gouvernement pour procéder à la création immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus.

Ce fonds, réservé à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical et au soutien de l’économie nationale, a rapidement vu les donations pulluler de la part de plusieurs sociétés citoyennes et généreux particuliers qui ont répondu à l’appel à de SM le Roi pour contribuer à l’effort national visant à limiter l’impact négatif de cette pandémie et témoigner une fois de plus de ce lien puissant entre le Trône et les Marocains.

Ce 30 juillet constitue donc l’occasion de mettre en lumière le pacte de fidélité entre le Roi et le peuple et de renouveler les liens séculaires de la Bay’a (Allégeance) qui marque cette relation de confiance, d’estime et de respect mutuel.

La Fête du Trône se veut également une étape pour l’ensemble des Marocains, Roi et Peuple, d’établir un diagnostic et dresser un bilan des réalisations, en vue de se mobiliser, ensemble, pour affronter les obstacles susceptibles d’entraver le bien-être et le progrès du Royaume.

Cette fête, synonyme de l’attachement sans faille des Marocains au Trône Alaouite, permet d’exprimer les valeurs d’authenticité, de liberté et de démocratie chères au Royaume et de s’engager, corps et âme, en faveur de la défense de la liberté, de l’indépendance du pays et du parachèvement de son intégrité territoriale.

Aujourd’hui, cette célébration vient inspirer la marche du Maroc vers le progrès et le développement, de révéler la profondeur des liens affectifs et de la relation de loyauté réciproque entre le Roi et son peuple et leur volonté commune de mettre en échec toutes les manœuvres des ennemis du Royaume.

Depuis l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI, le 30 juillet 1999, le Maroc a amorcé une ère radieuse jalonnée d’avancées remarquables dans les différents domaines politique, économique et social.

Grâce à la vision éclairée du Souverain, le pays s’est inscrit dans un projet sociétal moderniste, qui fait siennes les valeurs de démocratie, de pluralisme et de consécration des droits économiques et sociaux et autres droits de l’homme. Un projet, que tout en étant tourné vers l’avenir, est mené en parfaite harmonie avec les référents de l’identité marocaine et les valeurs constitutives du socle national.

Nombreux sont les changements intervenus sous le règne de SM le Roi, transformant le Royaume en chantier à ciel ouvert avec l’émergence de plusieurs projets venus consolider les infrastructures du pays et favoriser la mise en place d’un environnement adéquat pour la promotion des investissements.

C’est également l’opportunité de réitérer les choix fondamentaux du Maroc, tels que contenus dans la nouvelle Constitution du Royaume qui porte la particularité d’avoir donné la chance aux Marocains pour une participation effective dans la poursuite de l’action continue et la lutte pour le parachèvement de l’édification du Maroc, son unité, son progrès et son développement global.

La célébration de cette glorieuse fête représente un moment spécial pour l’ensemble du peuple marocain, un moment de commémoration d’une histoire commune et d’une base solidement ancrée de valeurs qui sert dorénavant de feuille de route sur la voie de la liberté et du progrès sous la conduite sage et éclairée de SM le Roi Mohammed VI.