Fête du Trône: M. Pompeo met en avant “le partenariat stratégique” liant les Etats-Unis et le Maroc

mardi, 30 juillet, 2019 à 20:07

Washington – Le Secrétaire d’Etat américain, M. Mike Pompeo a mis en avant, mardi à l’occasion de la Fête du Trône, “le partenariat stratégique” liant les Etats-Unis et le Maroc pour la stabilité et le développement de la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord (MENA).

“Au nom du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, je tiens à féliciter Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône”, a indiqué M. Pompeo dans un communiqué.

“Notre partenariat est un partenariat stratégique fondé sur notre travail pour faire avancer notre vision commune d’une Afrique du Nord et d’un Moyen-Orient sûrs, stables et prospères”, a poursuivi le chef de la diplomatie américaine, ajoutant que “les États-Unis continueront d’œuvrer avec le Maroc pour élargir la coopération en matière de sécurité, renforcer les liens culturels et éducatifs et promouvoir les opportunités économiques”.

Dans ce communiqué, M. Pompeo a rappelé “l’amitié de longue date” qui unit les peuples et les gouvernements marocain et américain, faisant part de son espoir “de renforcer ces relations dans les années à venir”.

Dans un message adressé la veille au Souverain, le Président américain, M. Donald Trump avait exprimé Ses félicitations à SM le Roi à l’occasion de ce “grand événement” marquant le 20-ème anniversaire de l’accession de SM le Roi au Trône, soulignant que les relations entre les États-Unis et le Maroc ”se sont élargies et approfondies au cours du règne de Votre Majesté”.

”Je suis persuadé que nous nous appuierons sur notre accord de libre-échange, notre partenariat solide en matière de sécurité et nos divers liens culturels et éducatifs afin d’assurer un avenir plus sûr et plus prospère pour nos deux peuples”, a écrit M. Trump dans ce message.