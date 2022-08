Fête du Trône: Des médias égyptiens mettent en avant le contenu du Discours Royal

lundi, 1 août, 2022 à 12:58

Le Caire – Plusieurs journaux égyptiens parus ce lundi ont mis en avant le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la Fête du Trône.

Titrant “Le Roi du Maroc appelle à la normalisation avec l’Algérie”, le journal “Al-Ahram” écrit que, dans un geste qui pourrait apaiser la tension entre les deux voisins, SM le Roi Mohammed VI a, dans Son discours prononcé à l’occasion du 23ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, renouvelé l’appel à la normalisation des relations diplomatiques rompues avec l’Algérie, tout en exprimant Son aspiration à l’établissement de relations normales, afin de sortir de cette situation.

Sa Majesté le Roi a exprimé dans Son discours Son aspiration à œuvrer avec la présidence algérienne afin d’établir des relations normales, et souhaité que les frontières entre les deux pays se muent en passerelles permettant au Maroc et à l’Algérie d’accéder à un avenir meilleur.

De leur côté, le journal “Al-Masry Al-Youm” et le site d’information “Masrawy” soulignent que Sa Majesté le Roi a exhorté les Marocains à préserver l’esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui les anime à l’égard de leurs frères algériens, tout en assurant qu’en toute circonstance, le Maroc et les Marocains se tiendront toujours à leurs côtés.

Les deux médias ont indiqué que le Souverain a relevé que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frères ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente.

Sous le titre “Les frontières n’empêcheront pas l’interaction, le Roi du Maroc envoie un message important à l’Algérie”, le site “Sada Al Balad” écrit que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frères ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction, tout en insistant que le Maroc n’avait permis ni permettra à quiconque de porter atteinte à ses frères algériens, dans le contexte de la tension persistante entre les deux pays sur la question du Sahara marocain.

Le site d’information, le plus consulté en Égypte, a cité des extraits du discours de SM le Roi, notant que le Souverain a, à cette occasion, renouvelé son engagement à faire progresser les conditions économiques et sociales dans le pays, et Son souci de répondre aux priorités du Maroc, aux niveaux régional et international.

Dans un article intitulé “Le Roi du Maroc: Nous ne permettrons à quiconque de porter atteinte à l’Algérie”, le quotidien “Al-Shorouk” et le site d’information “Le Cairo 24” rapportent que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a annoncé que le Maroc ne permettra à quiconque de porter atteinte à nos frères et voisins et que le Royaume tient au rapprochement et à l’entente entre les deux peuples.

Les deux sites s’attardent sur l’avertissement de Sa Majesté le Roi quant à l’existence d’individus irresponsables qui s’évertuent à semer la zizanie entre les deux peuples frères.