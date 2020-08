Fête du Trône: Mise en valeur à Washington d’une nouvelle année de collaboration fructueuse entre le Maroc et les Etats-Unis

lundi, 3 août, 2020 à 8:59

Washington – L’ambassade du Maroc à Washington a célébré le 21ème anniversaire de l’accession au Trône de SM le Roi Mohammed VI, l’occasion de mettre en valeur une nouvelle année de collaboration fructueuse entre le Royaume et les Etats-Unis ainsi que les réalisations majeures entreprises sous la conduite du Souverain au cours de l’an écoulé.

En raison des restrictions imposées par la crise sanitaire liée au Covid-19, la représentation diplomatique du Royaume a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, largement suivie par les décideurs politiques, le cercle diplomatique étranger et les amis du Maroc, qui rappelle l’excellence du partenariat stratégique de longue date entre les deux pays comme en témoigne encore une fois une année riche en activités diplomatiques, en visites mutuelles et en réunions de haut niveau, toutes destinées à hisser davantage le niveau des relations bilatérales.

SM le Roi Mohammed VI a eu des entretiens avec le Conseiller principal du président américain Donald Trump, Jared Kushner, qui ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique ancien, solide et multidimensionnel entre le Maroc et les Etats-Unis, ainsi que sur les évolutions et développements que connaît la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient.

La ville de Los Angeles a proclamé le 19 novembre «Journée du Maroc». La proclamation en reconnaissance de l’engagement de SM le Roi Mohammed VI en faveur du dialogue interconfessionnel et de la paix, a été remise à SAR la Princesse Lalla Hasnaa par l’ancien maire de Los Angeles, Antonio Villaraigosa.

Dans leur proclamation, l’Assemblée de l’État de Californie et le Sénat déclarent que “Sa Majesté le Roi Mohammed VI donne l’exemple en montrant comment l’éducation peut servir à promouvoir la tolérance entre les différentes communautés religieuses et à trouver des solutions pacifiques à certains des problèmes les plus urgents de la région”.

En novembre dernier, Ivanka Trump, conseillère du président américain, et Sean Cairncross, PDG de Millennium Challenge Corporation, se sont rendus au Maroc dans le cadre de l’Initiative pour le développement mondial et la prospérité des femmes. Mme Trump a déclaré à cette occasion que Washington «apprécie profondément la relation bilatérale de longue date et croissante entre les deux pays».

Entres autres moments forts cette année figure également la tenue à Washington de la quatrième session du Dialogue stratégique américano-marocain au cours de laquelle le secrétaire d’État, Michael Pompeo a souligné le leadership de SM le Roi dans la promotion d’un programme de réformes audacieux et ambitieux au cours des deux dernières décennies, tout en exprimant sa gratitude pour l’appui continu et précieux du Souverain sur des questions d’intérêt commun, telles que la paix au Moyen-Orient, la stabilité et le développement de l’Afrique, ainsi que la sécurité régionale.

Au niveau national, l’accent a été mis notamment sur la gestion par le Maroc de la crise sanitaire sans précédent du Covid-19 grâce à l’approche proactive de SM. le Roi. L’une des initiatives royales les plus importantes consiste en la création d’un fonds spécial de solidarité, dédié à la gestion de la pandémie.

La mobilisation du Royaume s’est également étendue au-delà de ses frontières, grâce à la ferme volonté du Souverain de consacrer les valeurs de solidarité qui sont au cœur de la politique étrangère du Maroc, notamment en temps de crise.

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait preuve d’un grand leadership en joignant Ses forces aux dirigeants africains par des actions concrètes. Cela comprend le lancement d’une initiative des chefs d’État africains visant à établir un cadre opérationnel pour accompagner les pays du continent dans les différentes phases de gestion de la pandémie”, rappelle-t-on.

Dans ce même esprit de solidarité, le Souverain a ordonné l’envoi d’une assistance médicale à plusieurs pays africains pour les aider à faire face à l’épidémie. Que ce soit sur le plan national ou international, le Maroc a placé en effet la santé et la sécurité au-dessus de toutes les considérations, constamment solidaire avec ses partenaires.

“Alors que nous commémorons le 21ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté au Trône, en ces temps sans précédent, la force des institutions et des alliances mondiales de notre nation nous conduira sans aucun doute vers un avenir meilleur”, relève avec optimisme le message vidéo transmis lors de cette célébration virtuelle.