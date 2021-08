Fête du trône : le Parlement andin souligne l’œuvre de SM le Roi qui a érigé le Maroc en “acteur important sur la scène internationale”

dimanche, 1 août, 2021 à 19:37

Bogotá– Le Parlement andin, qui comprend la Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Équateur et le Pérou, a souligné l’œuvre de SM le Roi Mohammed VI, qui a consolidé le Maroc en tant qu'”acteur important sur la scène mondiale”.

Dans une déclaration publiée sur son site internet, le Parlement andin, qui siège à Bogotá, la capitale colombienne, a dit sur son site internet se joindre à la célébration du 22è anniversaire de l’accession de SM le Roi au trône de Ses glorieux ancêtres, pour souligner “l’importance du Royaume en tant qu’allié stratégique” pour la région andine.

L’institution législative régionale rend “particulièrement hommage au travail acharné accompli par le Souverain, qui a contribué à la croissance et à la consolidation du Maroc en tant qu’acteur important sur la scène mondiale”.

Pour le Parlement andin, “le peuple marocain célèbre les transformations positives et les grandes réalisations accomplies au cours de plus de deux décennies de règne de Sa Majesté Mohammed VI, qui a été reconnu pour son travail et ses efforts dans l’édification d’une société démocratique et moderne et le positionnement du Royaume comme un pays développé”.

Le Parlement andin a notamment mis en avant “le lancement par le Souverain de divers projets de développement et de nombreuses réformes dans le domaine politique, économique et social, qui lui ont valu une reconnaissance nationale et internationale”.

D’autre part, l’institution législative, dont le Maroc est membre observateur, est revenue sur la symbolique de la fête du Trône et la place qu’occupe cet anniversaire chez les Marocains, en tant que célébration des liens sacrés entre le peuple marocain et le Trône alaouite.

Créé le 25 octobre 1979, le Parlement andin est l’organe supranational et démocratique de la Communauté andine, qui a pour mission d’harmoniser les lois de la région, garantir la participation citoyenne, renforcer l’intégration andine et latino-américaine, diffuser dans la région les bonnes pratiques gouvernementales et les politiques d’État et consolider l’identité et la culture andines.