Fête du Trône : SM le Roi fait triompher les valeurs de rejet de la haine (Universitaire)

jeudi, 5 août, 2021 à 15:48

Rabat – Le Discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône fait triompher les valeurs de rejet de la haine et cultive l’affection envers les frères algériens, a affirmé El Abbas El Ouardi, professeur de droit à l’Université Mohammed V de Rabat.

L’académicien, qui était l’invité jeudi de l’émission matinale de la Radio d’information marocaine “RIM RADIO”, a relevé que “ce discours rejetant la haine et cultivant l’affection, notamment avec nos frères algériens, est la preuve que le Maroc veut hisser ses relations avec l’Algérie et couper court avec la logique de 1994, date de la fermeture des frontières entre les deux pays, en vue de jeter des passerelles économiques, sociales et surtout sécuritaires, car SM le Roi a prévenu contre le danger qui plane sur le Maroc et l’Algérie, notamment en lien avec la lutte anti-terrorisme et le crime transfrontalier”.

La politique de la main tendue n’est pas étrangère au Maroc, dont l’histoire atteste qu’il n’a jamais boudé les liens maroco-algériens de même qu’il n’a, à aucun moment, semé la haine à l’égard de nos frères algériens, a-t-il ajouté, soulignant que les intérêts communs rendent nécessaires la coopération et le rejet de l’animosité et exigent le dialogue, comme l’a affirmé SM le Roi.

Selon M. El Ouardi, la réouverture des frontières ne doit pas être approchée selon la logique du besoin d’un État pour l’autre, mais traitée sous l’angle de la sagesse, de la raison et de la prééminence des intérêts communs.

Il a, dans ce sens, rappelé les dispositions du Traité de Marrakech qui appelle les États du Maghreb arabe à respecter le principe de libre circulation.

Les pays maghrébins ne coopèrent pas assez entre eux à cause de la crise des relations maroco-algériennes, a fait observer l’universitaire, soutenant que la rupture ne peut durer trop car hypothéquant la destinée de deux peuples frères, voire celle d’autres peuples maghrébins.

Au niveau mondial, les États qui ferment leurs frontières voient leurs problèmes stratégiques s’empirer, particulièrement sur le plan économique, a poursuivi M. El Ouardi, affirmant que la proximité amenuise les dépenses et draine davantage de ressources, contrairement au recroquevillement et à l’isolement consécutifs à la fermeture des frontières.