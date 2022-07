Fête de Trône: une Vision Royale éclairée pour un Maroc de demain (ambassadeur)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 19:26

Dodoma – Le 23ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI constitue une occasion de célébrer une vision royale éclairée qui a permis une transformation vers le Maroc de demain, a affirmé l’ambassadeur du Royaume en Tanzanie, M. Zakaria El Goumiri.

Dans une tribune publiée par le quotidien tanzanien “Daily News”, à l’occasion de la célébration de la Fête de Trône, M. El Goumiri a souligné que les projets entrepris depuis 23 ans dans le Royaume ne sont que le début d’une stratégie à long terme visant à faire du Maroc un hub régional et continental.

Grâce à une politique de développement tous azimuts, le pays a réalisé de grands progrès et a massivement investi en termes d’efforts et de fonds pour améliorer sa compétitivité et son attractivité dans les domaines économique et financier, a relevé le diplomate marocain, indiquant que sous l’impulsion de SM le Roi, le Maroc a lancé des réformes structurelles, tout en adoptant des plans programmes et des plans spécifiques pour chaque secteur économique.

“Construire une voie verte vers l’avenir”, est la devise adoptée pour maintenir la dynamique d’une politique économique responsable et tournée vers l’avenir, a-t-il noté, rappelant que le Maroc se positionne comme un leader africain dans le développement de l’énergie durable visant à atténuer les effets du changement climatique.

Le Maroc est aujourd’hui l’un des principaux marchés des énergies renouvelables, a-t-il poursuivi, soulignant que le pays se fixe un objectif ambitieux de parvenir à produire 52% de son énergie grâce aux ressources renouvelables à l’horizon 2030.

En termes d’infrastructures et d’innovation, le diplomate marocain a notamment cité le lancement par SM le Roi du premier TGV africain, à savoir “Al Buraq”, ainsi que le programme spatial décidé par le Souverain en 2013, et qui a abouti au lancement de deux satellites: Mohammed VI-A en 2017 et Mohammed VI-B en 2018. “Le Maroc est le premier pays d’Afrique à détenir un engin spatial aussi performant”.

Sur le plan social, la question migratoire fait partie intégrante de la politique du Maroc du fait de son statut à la fois de pays de transit, d’origine et de destination, a-t-il fait observer, évoquant dans ce sens, la création de l’Observatoire africain des migrations à Rabat.

Plus de 50.000 ressortissants de pays africains frères et amis ont bénéficié d’opérations de régularisation et ont vu leur situation administrative s’améliorer, a rappelé M. El Goumiri, soulignant qu’une reconnaissance continentale et internationale a abouti à la désignation de SM le Roi Mohammed VI, par ses pairs de l’Union Africaine (UA) en 2017, en tant Leader africain pour la Migration.

Au cours des 23 dernières années, le Maroc a poursuivi son processus de développement avec sérénité et confiance, faisant de l’intégration du continent africain l’un des fondements de sa politique étrangère, a-t-il affirmé, rappelant, à ce égard, le discours Royal devant le 28ème Sommet de l’UA à Addis-Abeba en 2017, dans lequel le Souverain avait dit que “L’Afrique est Mon Continent, et Ma maison”.

Le retour triomphal du Royaume au sein de l’UA a ainsi été un grand moment de l’histoire du Maroc au cours de la dernière décennie, s’est réjoui le diplomate marocain, notant que ce retour a été précédé d’un travail de longue haleine où la coopération et le co-développement ont été érigés en leitmotiv. “Il est donc tout à fait normal que le Maroc soit actuellement le porte-étendard d’une Afrique nouvelle”.

Au niveau du monde arabe, les relations privilégiées qu’entretien le Maroc avec les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe ainsi que d’autres pays de la région font de lui un acteur majeur de coopération mais également et surtout, pour la paix et la prospérité.

A cet égard, le dossier palestinien figure en tête des priorités de la politique étrangère marocaine, a-t-il souligné, relevant que jamais un pays n’a été perçu comme un vrai espoir pour la paix et le rapprochement des peuple comme le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Abordant les liens entre la Tanzanie et le Maroc, M. El Goumiri a fait observer que les relations entre les deux pays n’ont cessé de se développer au cours des dernières années.

La visite de Sa Majesté le Roi à Dar es Salaam en octobre 2016 a donné une forte impulsion à ces relations et ouvert de nouveaux horizons pour une collaboration plus étroite, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité, ainsi que de la formation et le renforcement des capacités et des entreprises.

La signature d’une vingtaine d’accords à l’occasion de cette visite témoigne de l’impulsion donnée à la coopération entre les deux Etats partenaires, a expliqué le diplomate marocain, notant que sur le plan spirituel, cette visite a été hautement symbolique, avec le lancement de la construction de la Mosquée Mohammed VI à Dar es Salam, et qui témoigne de la volonté du Souverain, en tant que Commandeur des Croyants, de promouvoir les valeurs de paix, de stabilité et de coexistence.