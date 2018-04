Fez-Kinara, un fameux métissage culinaire maroco-indien qui fait saliver à Jakarta

jeudi, 12 avril, 2018 à 12:26

Par: Nadia El Ahmar

Jakarta – Forts en goûts et en couleurs, les plats du restaurant “Fez-Kinara”, servis à Jakarta, rassemblent avec grand soin les bons ingrédients pour offrir au visiteur un merveilleux métissage culinaire maroco-indien, accompagné d’une palette des plus raffinées des spécialités de la gastronomie internationale.

Accueillant la MAP dans l’un des salons marocains authentiques de “Fez Kinara”, Abdellah Daoudi, co fondateur du projet, a révélé dans un entretien, que le restaurant très célèbre dans le quartier de Kemang à Jakarta, est devenu, au fil du temps, une adresse incontournable des gourmets qui, de différentes nationalités, viennent nombreux et au quotidien rassasier leur appétit vorace.

Diplômé de l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles et de l’Institut d’art et de design “Kent” en Angleterre, l’entrepreneur marocain qui s’est installé à Jakarta depuis 2000, ne laisse rien au hasard, soignant le tout dans le petit détail, commençant par la cuisine, passant par l’ameublement du restaurant, la décoration et le design avant de finir avec de la bonne musique.

“Parce qu’on mange également avec les yeux, je veille à joindre l’utile à l’agréable, et offrir aux visiteurs en plus d’une cuisine raffinée et généreuse, un accueil agréable par notre personnel portant l’habit traditionnel, un haut confort et une grande aisance grâce à nos prestigieux salons marocains, une décoration des plus authentiques qui puise dans le patrimoine ancestral du Royaume en plus des morceaux musicaux tirés soigneusement de répertoires inédits”, a expliqué l’architecte d’intérieur, en versant un verre de thé marocain parfumé avec la fleur d’oranger.

Le succès du restaurant qui a su s’imposer sur la scène gastronomique de la ville depuis quatorze ans déjà, ne se limite pas seulement en la qualité de sa cuisine, confirme l’entrepreneur marocain, ajoutant que plusieurs autres concepts entrent en forte interaction, d’où l’impératif d’assurer un package harmonieux pour un client qui vient s’évader.

“Une fois la porte franchie, “Fez Kinara” emporte le client, le temps d’un repas, vers un autre univers, offrant de véritables moments de détente et de relaxation qui viennent chasser rapidement tout stress relatif à la vie quotidienne et professionnelle, a affirmé M. Daoudi avec un ton confiant, ajoutant que le niveau de la lumière, le choix des couleurs et les parfums ne sont pas hasardeux.

Pour ce qui est du personnel, l’investisseur marocain a fait savoir que l’armée de l’ombre de “Fès-Kinara” se compose de 75 membres hautement qualifiés et formés dans plusieurs centres d’hôtellerie et de restauration de renommée internationale, dont trois chefs cuisiniers, un marocain, un pakistanais et un suisse qui veillent à satisfaire les goûts d’une clientèle des plus exigeantes en quête de plats distingués qui préservent saveurs et authenticité.

Il a, par la même occasion, précisé que son restaurant réserve son deuxième étage à l’organisation, à la demande de ses clients, de différentes manifestations dont des fêtes de mariage, de fiançailles et d’anniversaire, en plus d’autres événements à caractère professionnel.

“Nous aménageons la salle conformément à la demande du client, tout en tenant en compte la nature de l’événement organisé. Pour ce qui est de la restauration, nous préparons des menus ou des buffets selon la commande réalisée”, a expliqué M. Daoudi à la MAP.

S’agissant de la composante divertissement, le Marocain a fait savoir que le restaurant est également doté d’une salle de jeux, offrant aux amateurs du Billard une opportunité de participer à des tournois qui, organisés régulièrement, réunissent à Jakarta une communauté des expatriés relevant des quatre coins du monde.

Père de Janae (14 ans) et Ishaq (8 ans), M. Daoudi, également membre fondateur de l’Association des Marocains résidant en Indonésie, a affirmé qu’il ne ménagera aucun effort en faveur de la promotion de l’identité marocaine plurielle en Asie à travers l’art gastronomique, exprimant avec une grande fierté son attachement à la mère Patrie.

Il a, dans ce cadre, noté que Fèz Kinara célèbre à chaque fois que l’occasion se présente les différentes fêtes nationales et religieuses dans une atmosphère empreinte de patriotisme et de convivialité, au sein de la communauté marocaine résidant en Indonésie.

“Je porte l’amour de mon Royaume dans le cœur, je le porte avec moi où je suis et où je vais. Malgré la distance, jamais je ne cesserai de crier haut et fort ma marocanité”, a révélé un Abdellah submergé par les sentiments de patriotisme.