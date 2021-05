Fidèle à Son statut de garant de la stabilité régionale, SM le Roi poursuit ses actions “concrètes” en faveur de la Palestine (expert colombien)

dimanche, 16 mai, 2021 à 20:48

Bogotá – Fidèle à son statut de garant de la stabilité régionale, Sa Majesté le Roi Mohammed VI poursuit ses actions “concrètes” en faveur de la Palestine, a souligné Dr Hernán Olano, recteur de l’université UNICOC de Colombie .

“Fidèle à son statut de garant de la stabilité politique et sociale dans le monde musulman, SM le Roi, en sa qualité de président du Comité Al-Qods, exprime un soutien à toute épreuve à la cause palestinienne”, a souligné l’expert international qui réagissait dans une déclaration à la MAP aux hautes instructions royales pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne.

M. Hernán Olano, par ailleurs chroniqueur, a affirmé que “ce n’est pas la première fois que le Souverain se dresse en faveur des peuples victimes d’oppression et des communautés souffrant de la colonisation”.

SM le Roi Mohammed VI est ainsi devenu “un apôtre de la paix et de l’entente régionale”, un rôle qu’il réussit depuis plusieurs années au service des causes du Royaume et de la cause palestinienne au niveau international, a-t-il fait observer.

A travers des actions concrètes, comme cette aide humanitaire d’urgence, le soutien du Maroc “dénote de la solidarité responsable de son Roi”, a conclu l’analyste politique colombien.

Vendredi, SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, composée de 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures.

Deux avions militaires chargés d’une partie de cette aide humanitaire sont arrivés à la capitale Jordanienne, Amman.

Une autre cargaison d’aide sera acheminée ultérieurement à bord de deux autres avions à destination de la capitale égyptienne, Le Caire, avant d’être transportée vers la Bande de Gaza.