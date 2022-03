Le financement des opérations de maintien de paix en Afrique, principal acquis du Sommet UE-UA (chercheur)

mercredi, 2 mars, 2022 à 11:33

Rabat – Le principal acquis que les Africains ont obtenus lors du dernier Sommet UE-UA a été la poursuite du financement par l’Union européenne (UE) des opérations de maintien de la paix en Afrique, a affirmé mardi le chercheur du Policy Center for the New South (PCNS), Mohamed Loulichki.