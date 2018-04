Le Flatiron Building, curiosité architecturale ou génie de l’accommodation à la contrainte foncière?

mardi, 10 avril, 2018 à 14:02

Par Aziz Rami

New York – En plein centre de Manhattan, à quelques pâtés de maisons du légendaire Empire State building, se dresse un bâtiment de taille moyenne selon les normes new-yorkaises, mais dont la forme, qui rappelle un appareil électroménager bien ergonomique, ne laisse pas indifférent.

Sous forme d’un fer à repasser, ce building triangulaire d’une vingtaine d’étages est tellement pointu de l’une de ses extrémités qu’il ne mesure à sa pointe que 15 centimètres. Et comme les Américains n’y vont pas par quatre chemins en termes d’appellations, préférant attribuer un nom simple et fonctionnel à tout ce qui bouge – et ce qui est, dans notre cas, immobile – ils l’ont appelé Flatiron building, le bâtiment Fer à repasser!

Sauf que l’appellation existait avant que l’édifice n’eût été érigé. L’histoire retient que, vers la fin du 19ème siècle, le district autour de Madison Square abritait les quartiers huppés de Manhattan et ses magasins posh, avec le Ladies’ Mile comme centre de shopping de prédilection des dames des bonnes familles new-yorkaises.

Dans ce district où, comme l’on peut imaginer, le foncier coûtait les yeux de la tête, se trouvait, coincé dans l’intersection Broadway avec la 5ème avenue et la 23ème rue, une petite parcelle triangulaire qui s’appelait “the flatiron”. Force est de constater, par d’ailleurs, que ceci n’affecte en rien le penchant des Américains pour les appellations simples et pratiques, quoique quelque peu drôles.

Revenons à l’Histoire: en 1899, le lot fut acquis par un riche héritier du nom de Harry Black qui le confie à un architecte connu pour ses designs peu conventionnels, Daniel Burnham, qui introduisit, pour la première fois dans l’architecture, une ossature en acier assez forte pour soutenir un bâtiment de forme incongrue.

Ouvert en 1902, d’abord sous le nom Fuller Building (après le nom du George Fuller, beau-père décédé de Harry Black), le bâtiment de 22 étages était visiblement en avance sur son temps et alors que de nombreux sceptiques prédisaient son effondrement face aux vents forts de l’Atlantique, il devient le symbole des ambitions de la Grande Pomme et de son adoption du non-conformisme.

Connu pendant et après la période de construction comme la “folie de Burnham”, le bâtiment fut l’objet de raillerie des architectes et des journalistes, voire du citoyen lambda. Le magazine Architectural Record l’a jugé une “maladresse totalement nue”, et trouvé le grand nombre de fenêtres qu’ils contient un choix de mauvais goût. Le New York Tribune l’a narquoisement surnommé “un petit morceau de tarte” et “le plus grand fauteur de trouble inanimé à New York”, alors que le New York Times l’a franchement taxé de “monstruosité”.

Mais toutes les réactions n’étaient pas négatives. Le critique de l’architecture, Herbert Wells, réputé pour son oeil aux créations futuristes, a dit dans son livre, “The Future in America, A Search After Realities”, admirer un bâtiment qui semble frayer son chemin dans Manhattan. Plusieurs artistes et photographes l’ont aussi honoré dans leurs oeuvres.

Le Flatiron devint très tôt une icône de New York et s’imposa peu à peu dans les cartes postales. Plus tard, en 1966, le bâtiment fut inscrit monument historique de New York, et désigné lieu historique national en 1989.

Les locataires du Flatiron ont toujours exclusivement été des institutions et des compagnies, notamment des maisons d’édition, mais aussi, à ses débuts, le consulat de la Russie impériale. Aujourd’hui, le bâtiment abrite principalement des maisons d’édition et quelques magasins.

Tenu par plusieurs propriétaires tout au long de son existence, le bâtiment centenaire vient de passer au portefeuille de la compagnie italienne d’investissement dans l’immobilier, Sorgente Group, qui entend le convertir, une fois les contrats de bail expirés en 2019, en un hôtel de luxe.