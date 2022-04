La Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, Section Côte d’Ivoire, organise le concours de mémorisation et de psalmodie du Saint Coran

jeudi, 21 avril, 2022 à 18:05

Abidjan – La Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, Section Côte d’Ivoire, a organisé la 3è édition du concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

Cette compétition qui s’est déroulée à la Mosquée Salam d’Abidjan a été rehaussée par la présence d’un représentant de l’ambassade du Maroc, de membres de la section ivoirienne de la Fondation et d’autres personnalités.

Plusieurs candidats, venus de toute la Côte d’Ivoire, ont pris part à ce concours. Ils ont été répartis en trois catégories, en l’occurrence la catégorie fille, la catégorie de Hafs et la catégorie de Warche.

A l’issue de la compétition, le jury a annoncé les résultats qui ont donné le candidat Wagué Abdoul Aziz vainqueur de toutes les catégories.

Dans la catégorie Warch, les trois premières places sont revenus à Sylla Mohamed Tidiane (1er), Barry Aboubacar (2ème), Mohamed Camara (3ème).

Pour la catégorie Hafs, la première place a été décrochée par Wagué Abdoul Aziz, suivi de Sow Ibrahim (2ème) et Dramé Adam (3ème), alors que pour la catégorie Juz Amma (femme), la première place a été accordée à Diarra Salima, la seconde à Doumbia Fatima, et la troisième à Amina Berté.

Aussi, les premiers de chaque catégorie vont représenter la Côte d’Ivoire au concours International de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains.

Cheikh Moustapha Sonta, président de la section du Côte d’Ivoire de la Fondation, a salué l’initiative du Commandeur des croyants, SM le Roi Mohammed VI, dont le but est de promouvoir la diffusion et la vulgarisation du Saint Coran en Afrique, tant chez les garçons que chez les filles.

Témoignant de la Haute bienveillance que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, accorde au Saint-Coran, il fût inscrit parmi les recommandations du Conseil Supérieur de la Fondation, qui s’est tenu à Fès lors de sa deuxième session en 2018, l’organisation d’un concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran, ouvert à toutes les sections de la fondation.

L’un des objectifs visés par ce Prix est d’encourager les enfants et les jeunes musulmans africains à s’intéresser au Saint Coran, à le mémoriser, le déclamer et le psalmodier. Il s’agit également d’encourager la maîtrise de la mémorisation du Saint Coran avec l’application des règles de la psalmodie.

Placée sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, la Fondation a pour objectifs, entre autres, d’unifier et coordonner les efforts des oulémas musulmans, au Maroc et dans les autres États africains, en vue de faire connaître et diffuser les valeurs de l’Islam tolérant, consolider les relations historiques liant le Maroc aux autres États africains, et prendre toute initiative à même d’intégrer les valeurs religieuses de tolérance dans toute réforme à laquelle est subordonnée toute action de développement en Afrique.