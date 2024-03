La Fondation Mohammed VI des Ouléma africains vise à revivifier le riche patrimoine religieux entre le Maroc et les pays subsahariens (érudit gambien)

mardi, 19 mars, 2024 à 17:15

Rabat – La Fondation Mohammed VI des Ouléma africains cherche à revivifier le riche patrimoine religieux que partage le Maroc avec les pays subsahariens, a indiqué, mardi à Rabat, Mohamed Lamine Touray, président de la section de la Fondation en Gambie.

La Fondation vise également à consolider les liens communs qu’entretiennent le Maroc et les pays africains au sujet des différents rites sunnites, a souligné M. Lamine Touray, à l’ouverture de la 4ème session de communication de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains.

Il a relevé que “les constantes religieuses communes, que représentent le dogme Achaarite et les rites jurisprudentiels sunnites et soufies, sous la bienveillance d’Imarat Al Mouminine, ont une large portée en Afrique”.

Ces constantes, a-t-il noté, se démarquent par l’attachement à préserver les nécessités de la religion et à faire valoir les vertus de la modération et du juste milieu, le respect des différences ethniques, le maintien de l’unité et de la cohésion, lesquelles s’articulent autour de l’acte d’allégeance au Commandeur des croyants (Amir Al Mouminine).

M. Lamine Touray a également mis en exergue le rôle important de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la préservation de l’identité religieuse et l’ancrage de la religion musulmane en Afrique, dans le respect des spécificités culturelles de chaque pays.

Il a, par ailleurs, soutenu que cette 4ème session se veut une occasion idoine pour conjuguer les efforts des ouléma marocains et africains, en vue d’échanger et de partager les points de vue au sujet de la préservation des constantes religieuses africaines communes, que cherche à consacrer Imarat Al Mouminine, à travers nombre d’institutions.

Après avoir salué les efforts constants déployés par la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, il a noté que cette rencontre constitue une opportunité pour mettre en avant l’importance du rôle du dogme Achaarite et des doctrines sunnites dans la préservation des nécessités et des finalités de la religion.

Cette session scientifique s’inscrit dans le cadre du programme d’action de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, visant l’organisation de sessions de communication encadrées par les Ouléma membres de la Fondation chaque Ramadan à l’effet de contribuer à la consolidation et à la protection des constantes religieuses africaines communes.

Au programme de cette rencontre de deux jours, figurent plusieurs conférences portant notamment sur le dogme Achaarite, la préservation des nécessités et des finalités de la religion, les rites jurisprudentiels: genèse, origine et prolongement.