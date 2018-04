Fonds Bleu du Bassin du Congo: Un engagement Royal renouvelé en faveur de l’émergence d’une Afrique unie et forte

dimanche, 29 avril, 2018 à 18:02

.-Par Abdelghani AOUIFIA-.

Rabat – Le discours fondateur prononcé, dimanche à Brazzaville, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’ouverture du 1er Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, marque par la force et la pertinence de sa teneur un engagement Royal renouvelé en faveur de l’émergence d’une Afrique unie et forte dans sa marche résolue vers un développement inclusif.

Le Souverain, dont les initiatives nobles en faveur de l’Afrique ont été unanimement saluées par les différents chefs d’Etat présents à Brazzaville, a solennellement réitéré Son engagement constant et immuable en faveur de l’Afrique, un engagement qui forme le pilier majeur de la politique étrangère du Royaume.

Le Souverain n’a-t-il pas souligné dans ce discours que l’unité des pays africains demeure la voie la mieux indiquée pour relever les différents défis posés au continent ?

Par cette unité l’Afrique fera, comme l’a souligné Sa Majesté le Roi, «la démonstration que des pays unis par un même rêve, une même vision, savent agir et se transcender pour qu’émerge un continent unifié, fier de ses identités et de ses racines, marchant vers le progrès».

Il s’agit d’une vision Royale qui s’est étalée dans toute sa splendeur au fil des ans, à la faveur des multiples périples effectués par Sa Majesté le Roi dans toutes les régions africaines de l’ouest à l’est, jusqu’aux contrées lointaines d’Afrique australe.

Les projets de développement et les partenariats lancés par Sa Majesté lors de Ses déplacements sont là pour témoigner de la densité de l’engagement Royal en faveur de l’Afrique.

Ces projets, qui se distinguent par leur forte valeur ajoutée et leur impact salutaire direct sur la vie quotidienne des populations, sont venus marquer en bonne intelligence cette volonté inébranlable du Souverain de faire acte de justice à l’égard d’une Afrique qui mérite d’être dotée des ressources nécessaires à même de lui permettre de se prendre en charge.

L’approche Royale au développement inclusif de l’Afrique s’impose, de l’avis des experts et des centres de recherche africains et d’ailleurs, par son caractère aussi vertueux que global.

Elle touche, en effet, à tous les domaines critiques pour l’avenir du continent : du développement humain aux secteurs novateurs qui forment l’architecture des économies du 21è siècle.

L’environnement et plus précisément la lutte contre les changements climatiques occupent une place de choix dans le cadre de cette vision. Il s’agit là aussi d’une prise de conscience d’une réalité qui n’échappe à personne : L’Afrique, continent qui contribue le moins au réchauffement de la planète est la première victime des changements climatiques.

Partant de cette conviction, Sa Majesté le Roi a tenu, dans Son discours de Brazzaville, à souligner que dans la construction de l’Afrique de demain, la préservation de l’environnement doit être à la base de la co-émergence du continent et le socle sur lequel sera bâtie sa croissance inclusive.

Force est de constater que l’engagement de Sa Majesté le Roi en faveur de toute initiative ayant pour finalité d’améliorer le vécu quotidien des humains ne date pas d’aujourd’hui.

C’est un engagement qui s’est illustré depuis l’intronisation du Souverain pour prendre la forme d’un pragmatisme assumé et orienté vers l’émergence de l’Afrique.

Le discours de Brazzaville vient ainsi conforter cette vision Royale soucieuse d’accompagner les profondes transformations qui s’opèrent dans le continent dans un esprit de solidarité agissante pour relever, dans l’unité, les défis qui dessinent l’Afrique de demain.

« Nous devons nous atteler ensemble à prendre en compte le réchauffement climatique, ses risques, et à transformer nos économies sur la base du développement durable », a dit le Souverain, avant de souligner encore une fois la volonté du Royaume à œuvrer «sans relâche et avec détermination pour la concrétisation des grands projets structurants de Notre continent ».

C’est tout le sens de la politique africaine du Royaume qui s’est illustré dans le discours Royal, une politique qui repose sur l’optimisation des efforts des Africains et leur orientation vers la construction d’une Afrique forte et unie, une Afrique libérée des anciens reflexes et freins et résolument tournée vers un avenir décomplexé.