Fontaine romaine de Trevi : la poule aux œufs d’or des monuments italiens

mercredi, 4 avril, 2018 à 13:21

Par Abdellah CHAHBOUN

Rome – Édifice emblématique de Rome, la très célèbre fontaine de Trevi est l’une des “merveilles vivantes” qui font de la cité éternelle ce qu’elle est aujourd’hui, mais surtout la poule aux œufs d’or des monuments italiens.

Cet ouvrage de style baroque, construit en 1730 à la demande du Pape Clément, est associé à un cérémonial typique selon lequel celui qui jette une pièce de monnaie, dos à la fontaine, serait assuré de voir se réaliser un de ses rêves et revenir un jour dans la capitale italienne.

Un geste observé indifféremment depuis bien longtemps par les divinités antiques qui surplombent le site. Et vu le flux interminable des touristes qui se rendent sur le fameux bassin, le monument se transforme rapidement en une immense tirelire.

Ce sont le plus souvent des euros, des dollars américains et des yens japonais même si une nette augmentation de dollars australiens a été observée, selon le dernier rapport de Caritas, l’une des ONG bénéficiaires des “dons” récoltés chaque semaine par les services de la mairie.

“Le rituel vieux de plus d’un demi-siècle est à l’origine d’un trésor qui contribue d’une manière ou d’une autre à la préservation des sites historiques de Rome”, fait observer Karl Lagerfeld, directeur artistique du groupe de luxe italien Fendi qui finance la restauration de la fontaine.

Financièrement parlant, précise M. Lagerfeld, c’est peut-être le monument architectural le plus rentable de la planète dans la mesure où les touristes y ont balancé quelque 1,5 million d’euros en 2016. Un pactole qui en principe appartient à la mairie de Rome, mais qui est offert aux organisations caritatives en vue d’améliorer le quotidien des plus démunis, des réfugiés et des victimes des guerres dans le monde.

La restauration de la splendide fontaine de 26 mètres de haut et 20 mètres de large, d’un coût de deux millions d’euros, a nécessité sa fermeture au public pendant 20 mois de 2013 à 2015, en réponse à un appel lancé par un collectif d’ONG afin de hâter sa réhabilitation.

En fait, l’usage intensif des lieux a fini par éroder les abords et, au fil du temps, certaines statues se sont fissurées, les circuits d’eau d’époque corrodés et des blocs de calcaire se sont formés.

Commandée au sculpteur et architecte Nicola Salvi par le Saint Siège en vue de remplacer le modeste bassin installé à cet endroit, cette œuvre emblématique fut achevée trente ans plus tard. Sa construction s’étant achevée en 1762, soit onze ans après la mort de celui qui l’a conçue initialement.

La composition de cet ensemble architectural, conçu sous forme d’arc de triomphe, est dominée dans la partie inférieure par une falaise rocheuse de travertin sculptée aussi d’animaux et de plantes, au milieu des divers courants d’eau.

La fontaine, immortalisée au cinéma par la célèbre actrice suédoise Anita Ekberg et Marcello Mastroianni dans le film “Dolce Vita” de Federico Fellini, est alimentée en eau par l’aqueduc de l’Aqua Virgo, construit par le général romain du Ier siècle avant J.-C., Marcus Vipsanius Agrippa. Ce canal de 20 km de long alimenta en eau durant tout le Moyen Age, le secteur du Champ de Mars, zone la plus peuplée de la ville.

Trevi représente le dieu des mers Neptune sur un char, tiré par deux chevaux guidés par deux tritons, un jeune et un plus âgé. En observant bien la fontaine, l’on remarque qu’un cheval est calme, tandis que l’autre est agité : ils symbolisent les humeurs changeantes de l’océan.