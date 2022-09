Le FORFA a jeté les bases d’une coopération fructueuse entre les régions africaines

vendredi, 9 septembre, 2022 à 12:36

Saïdia – Le forum des régions d’Afrique (FORAF), qui se tient du 08 au 10 septembre à Saïdia, a jeté les bases d’une coopération fructueuse et d’une collaboration fondamentale entre les régions et les collectivités territoriales africaines pour mieux coordonner leurs actions et bien accomplir leur rôle de développement, a souligné le président du conseil Régional de Diffa (Niger), Dalla Korodji.

Le forum “est une très belle occasion” pour les responsables des collectivités territoriales d’Afrique d’échanger leurs expériences en matière de gestion de la chose publique locale, a indiqué vendredi M. Korodji dans une déclaration à la MAP en marge des travaux de la première édition du FORFA.

Pour le responsable local nigérien, la participation de la délégation de son pays à cette rencontre a été une opportunité pour discuter avec les présidents des conseils régionaux marocains des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, se disant impressionné par la qualité de l’organisation de ce forum et l’accueil chaleureux réservé aux participants.

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, du 8 au 10 septembre, autour du thème “La contribution des collectivités régionales au développement durable et à la dynamique d’intégration de l’Afrique”, le FORAF a pour vocation de contribuer à l’émergence d’une Afrique structurellement réformée, socialement solidaire, économiquement forte, culturellement rayonnante, environnementalement saine, et mondialement respectée.

Le FORAF se veut également une plateforme permanente au sein de l’organisation CGLU Afrique pour la défense de la contribution des gouvernements régionaux au développement et à l’intégration de l’Afrique, et au renforcement de leur capacité à remplir effectivement leurs mandats avec compétence au service des populations.