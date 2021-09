Formation du nouveau gouvernement : Pour un cabinet homogène et en phase avec les attentes des citoyens (universitaire)

mardi, 14 septembre, 2021 à 18:42

Rabat – Les consultations en cours pour la formation du nouveau gouvernement portent l’espoir de l’émergence d’un cabinet “homogène et efficace” qui réponde aux aspirations des citoyens et soit à l’œuvre pour donner corps au Nouveau modèle de développement (NMD), a indiqué le professeur de droit constitutionnel et des sciences politiques à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Mohamed El Abida.