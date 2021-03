La forte dynamique de développement socioéconomique au Sahara marocain, un atout majeur pour la paix et la stabilité régionales (expert)

mercredi, 10 mars, 2021 à 21:31

Genève- La forte dynamique de développement socioéconomique que connait le Sahara marocain constitue un atout majeur pour la paix et la stabilité régionales, a souligné mercredi à Genève l’expert et membre de l’ONG suisse “Promotion du Développement Économique et Social en développement durable”, Noureddine Obbad.

S’exprimant en vidéoconférence dans le cadre de la 46ème session du Conseil des droits de l’homme, M. Obbad a fait observer que le Royaume, a entamé depuis plusieurs années un plan de développement économique et social dans les provinces du Sud, visant une intégration sociale, culturelle, économique et environnementale sans précédent.

“De nombreux projets d’envergure ont vu le jour, dans les provinces du Sud du Maroc, et d’autres sont en cours avec l’engagement de nombreux acteurs et instances internationaux”, a-t-il poursuivi.

Il a fait remarquer que “plusieurs projets liés à la transition énergétique durable et renouvelable ont vu le jour et de grands chantiers logistiques et infrastructurels d’envergure sont à l’œuvre quotidiennement afin de conforter la connexion du Maroc avec les voisins ouest-africains dans une dynamique de partenariat Sud-Sud moderne et structurée”.

“En tant que représentants de la société civile, nous saluons positivement les initiatives mises en œuvre pour la garantie du droit au développement des populations vivant au Sahara comme étant indispensables pour la Paix et la stabilité de la région”, a-t-il dit.

Et d’ajouter que le plan d’autonomie proposé par le Maroc est “la seule proposition crédible et structurée pour permettre à toutes les populations du Sahara, de jouir d’un avenir de stabilité et de développement socioéconomique durable commun”.