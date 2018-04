Forteresse d’Arad à Muharraq : Un monument historique et civilisationnel qui contribue amplement à la promotion du tourisme au Bahreïn

jeudi, 12 avril, 2018 à 12:09

-(Par Abdellatif El Herbili)-.

Manama – La forteresse d’Arad figure parmi les monuments historiques les plus prestigieux dont regorge le Bahreïn, eu égard à son rôle dans la mise en valeur de l’histoire séculaire de ce pays arabe et des civilisations qui s’y sont succédé, ainsi qu’à sa contribution importante dans la promotion du tourisme en tant que l’une des destinations les plus privilégiées des touristes venus de différents pays arabes et étrangers.

Erigée conformément à l’architecture typique islamique en 1622 par le Sultan Bin Saif Al Ya’rabi, Imam d’Amman avant l’invasion portugaise de Bahreïn, cette forteresse qui surplombe la mer dans la ville de Muharraq, reflète le génie de l’architecte arabe et met en avant l’esthétique des matériaux authentiques utilisés dans la construction ainsi que la richesse et la diversité culturelles de cette ville, dont les monuments historiques préservent encore l’authenticité de leur architecture islamique.

Ce monument historique, qui figure parmi les forteresses les plus importantes ayant amplement contribué au combat contre les envahisseurs, a été édifié sous forme d’un carré, dont chaque coin est doté d’une tour cylindrique, outre la construction d’une tranchée l’entourant et qui est remplie d’eau des puits.

Compte tenu de l’importance capitale de cette forteresse dans la préservation de la mémoire historique du royaume et de son rôle remarquable dans l’attraction des touristes, les autorités bahreïnies ont procédé à la restauration de ce monument à la fin des années 1980, sur trois ans, afin de préserver la valeur civilisationnelle de cet édifice, en utilisant des matériaux traditionnels, ce qui lui a permis d’occuper une place de choix parmi les célèbres forteresses à l’échelle mondiale, notamment en termes d’attraction de touristes, de sa splendeur, son originalité et sa position stratégique.

Devenue un site privilégié pour abriter des festivals culturels le long de l’année, cette forteresse offre aux visiteurs aussi bien arabes qu’étrangers une “image claire” sur la beauté et l’authenticité de l’architecture et de l’art islamiques renvoyant à l’époque médiévale au Bahreïn, et met en avant la bravoure des anciens combattants face aux envahisseurs.

A la faveur de ses nombreuses caractéristiques historiques et architecturales, la forteresse d’Arad demeure l’un des sites privilégiés des touristes étrangers venus des différents coins du monde découvrir le patrimoine culturel de la ville de Muharraq et ses monuments historiques et, partant, la civilisation du Royaume du Bahreïn.

Approché par la MAP, un touriste venu visiter ce monument a indiqué que cette visite lui a permis de découvrir de près l’architecture arabo-islamique et médiévale de Bahreïn, soulignant que “ces édifices civilisationnels doivent être une source de fierté pour les pays arabes et islamiques” car ils reflètent “la richesse de leur patrimoine culturel et civilisationnel”.

Cette forteresse a pu résister aux aléas du temps pour préserver sa splendeur et sa beauté quatre siècles durant, a-t-il dit, soulignant que ce monument historique constitue également une “ferté” aussi bien pour les Bahreïnis que pour l’ensemble du monde arabe et islamique.