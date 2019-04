Le Forum interconfessionnel de Canberra salue les efforts de SM le Roi pour la promotion d’un Islam favorable au dialogue inter-religieux

mardi, 2 avril, 2019 à 8:55

Canberra – Le Forum interconfessionnel de Canberra (Canberra Interfaith Forum) a salué les efforts de SM le Roi Mohammed VI pour la promotion d’un Islam favorable au dialogue inter-religieux.

“Le Forum interconfessionnel de Canberra salue les efforts de SM le Roi Mohammed VI pour promouvoir un Islam favorable au dialogue inter-religieux et rejetant toutes les formes de violence et d’extrémisme”, a souligné M. Harry Oppermann, Vice-président du forum interconfessionnel de Canberra, dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la visite du Pape François au Maroc.

Dans ce sens, M. Oppermann a rappelé que le pape François a félicité SM le Roi Mohammed VI, dans son allocution à Rabat, pour la promotion d’un encadrement religieux qui barre la route à toutes les formes d’extrémisme, source de violence et de terrorisme qui constituent un affront aux préceptes authentiques de toute religion.

“Dénoncer la violence qui se réclame de la religion, comme SM le Roi Mohammed VI et le Pape François l’ont fait lors de cette rencontre, c’est dénoncer ceux qui tuent au nom du Dieu de la vie, qui sèment la haine au nom du Dieu de l’amour, qui prêchent la guerre au nom du Dieu de la paix et qui pratiquent la cruauté au nom du Dieu de la compassion”, a souligné le théologien.

“Pour comprendre les enseignements d’Abraham-Ibrahim, il faut comprendre que, pour être une bénédiction pour l’humanité, nous devons être une bénédiction les uns pour les autres”, a relevé M. Oppermann, faisant savoir que c’est “ce que le pape François et SM le Roi Mohammed VI cherchent à réaliser”.

Réunissant des groupes confessionnels issus de divers horizons spirituels et culturels, le Forum interconfessionnel de Canberra œuvre pour la promotion de la paix et l’harmonie inter-religieuses et pour la cohésion sociale à Canberra, ainsi que pour le respect des principes universels de la spiritualité.

Le forum a pour mission de promouvoir les valeurs humaines, selon une approche holistique en vue d’accompagner les activités inter-religieuses dans le pays-continent.