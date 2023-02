Forum de la MAP: l’ambassadeur de la Palestine au Maroc salue les efforts du Royaume pour la préservation du statut d’Al-Qods

mardi, 7 février, 2023 à 13:44

Rabat – L’ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubki, a salué, mardi à Rabat, les efforts du Royaume pour la préservation du statut de la ville d’Al-Qods et son soutien aux Maqdessis face aux tentatives visant à porter atteinte au cachet religieux, historique, culturel et urbanistique de la Ville Sainte.

Dans une intervention lors du forum de la MAP, tenu sous le thème “L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif : 25 ans d’actions au service d’Al-Qods et des Maqdessis” avec comme invité le Directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Echarkaoui, le diplomate palestinien a aussi mis en avant l’action menée par l’Agence, sous la supervision et la haute bienveillance de SM le Roi Mohammed VI, Président du comité Al-Qods, en soutien aux Maqdessis dans tous les aspects de la vie.

Le Maroc est un partenaire historique de la Palestine en ce qui concerne le dossier d’Al-Qods, a-t-il dit, se félicitant de l’accompagnement et du soutien du Royaume aux propositions palestiniennes lors de la dernière rencontre de la Ligue des Etats arabes.

Cette rencontre, qui coïncide avec la célébration du jubilé d’argent de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a été l’occasion de mettre en avant le bilan et les réalisations de l’Agence durant les 25 dernières années.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a réalisé 200 grands projets et des dizaines de petits et moyens projets entre 2000 et 2022, qui ont bénéficié à l’ensemble des composantes de la société Maqdessie.