Fqih Ben Salah: La mosquée “Assalam”, un haut lieu religieux au service de l’alphabétisation et des sciences coraniques

jeudi, 29 avril, 2021 à 12:01

Béni Mellal – Dans la petite province agricole de Fqih Ben Salah, trône somptueusement la mosquée “Assalam”, un des édifices religieux phares de la région Béni Mellal-Khénira et un haut lieu spirituel pour l’apprentissage des sciences coraniques dans un climat empreint de dévotion, de ferveur et de piété.

Cet édifice religieux, voit depuis son inauguration le premier Ramadan 1428, déambuler des foules de fidèles de tous âges venus accomplir leurs prières, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan qui se déroule cette année sous le poids des mesures sanitaires imposées par les pouvoirs publics pour juguler la pandémie du Covid-19.

Les habitants de la petite province agricole de Fqih Ben Salah sont si fiers de cette mosquée qui marque la vie spirituelle des hommes et femmes de cette province en quête de bénédiction et de miséricorde dans un mois ou sont expiés les péchés antérieurs.

Cet édifice religieux, le plus grand à Fqih Ben Salah, a été construit en prenant en compte les normes modernes de construction des mosquées conformément au plan d’aménagement urbain de la ville et se compose d’une grande salle de prière pour hommes et une autre pour femmes, plusieurs couloirs et entrées, des salles pour les ablutions pour hommes et femmes, en plus d’espaces verts.

L’architecture marocaine authentique est majestueusement illustrée à l’intérieure et à l’extérieure de cette mosquée incarnant l’esprit et les aspects de la culture arabo-islamique.

Au delà de sa vocation spirituelle et religieuse, la mosquée “Assalam” assume des rôles éducatifs et d’encadrement pour les programmes d’alphabétisation à distance, de mémorisation et de déclamation du Saint Coran dans un noble effort qui ambitionne de créer les conditions de l’épanouissement spirituel des différentes catégories de la société et afin d’enseigner aux Hommes la parole de Dieu, à travers plusieurs programmes initiés par la délégation des Affaires islamiques et par le Conseil local des Ouléma de Fqih Ben Salah.

Dans une déclaration à la MAP, le président du conseil local des Ouléma de Fqih Ben Salah, Mohamed Naid Abdellah, a affirmé que cet édifice religieux, l’un des plus grands de la région, représente comme toutes les mosquées du Royaume, un haut lieu religieux, de spiritualité et de quiétude.

La Mosquée “Assalam” se distingue par son ouverture sur l’ensemble des catégories de la société en dispensant de nombreux cours d’alphabétisation, de mémorisation, et de déclamation du Saint Coran, via les réseaux sociaux, en cette période de pandémie, a-t-il ajouté, indiquant que la mosquée veut contribuer à diffuser la culture religieuse authentique du Royaume.

Il a souligné que ces cours religieux sont dispensés par un groupe d’Ouléma, membres du Conseil local des Ouléma, par des Mourchidines et Mourchidates et par des prédicateurs et préposés religieux en totale coordination avec la délégation des affaires islamiques et les autorités locales.

De son côté, Fadil Bagdad, le délégué des affaires islamiques de la province de Fqih Ben Saleh, a affirmé que cette mosquée constitue un édifice religieux architectural qui reflète le style marocain originel, non seulement dans la construction de son minaret mais aussi à travers les autres installations qui distinguent cette structure religieuse.

Cette mosquée connaît une affluence importante de la part des habitants de la ville pendant ce mois dans le strict respect des mesures sanitaires prises au niveau national, car elle répond à leurs besoins spirituels et procure une atmosphère de paix, de quiétude et dévotion.