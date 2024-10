La France entend accroître sa présence consulaire et culturelle au Sahara marocain (ministre français des AE)

mardi, 29 octobre, 2024 à 18:50

En exécution des Très Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, et le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, ont reçu, mardi au siège de cette Administration, M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants de la République Française, accompagné de son conseiller diplomatique et du Capitaine de Vaisseau, Attaché de Défense près l’Ambassade de France à Rabat.