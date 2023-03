La France, ”perdante dans la crise avec le Maroc, fait face à une nouvelle vague de décolonisation’’ en Afrique (Alain Jourdan)

jeudi, 23 mars, 2023 à 10:48

Propos recueillis par Nizar Lafraoui.

Genève – La France est ‘’la plus grande perdante dans la crise des relations bilatérales avec le Maroc, dans un contexte plus large marqué par l’enlisement de Paris dans une nouvelle vague de décolonisation en Afrique’’, a affirmé le journaliste et écrivain français, Alain Jourdan.