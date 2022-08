FT: le Discours Royal, une véritable feuille de route pour recadrer certaines politiques publiques (acteur associatif)

lundi, 1 août, 2022 à 15:34

Laâyoune – Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône constitue une véritable feuille de route pour recadrer certaines politiques publiques, a indiqué le président de l’Organisation de la paix, de la tolérance, de la démocratie et des droits de l’Homme à Laâyoune, Mohamed Salem Cherkaoui.

Dans une déclaration à la MAP, M. Cherkaoui a souligné que le Discours Royal comporte des signaux forts concernant la question de la femme et de la famille et du rôle que doivent assumer certaines institutions judiciaires à ce sujet.

M. Cherkaoui a relevé à ce propos que la Constitution de 2011 prévoit un arsenal juridique important et des institutions de poids chargées de la question de la femme et de la famille, notant que le Souverain appelle à ce sujet la Justice à assumer les missions qui sont les siennes et qui consistent à créer les conditions adéquates à la mise en application des textes de lois ayant trait à la femme et à la famille en parfaite concordance avec les desseins ultimes de la Loi islamique (Charia).

Pour ce qui est des relations avec l’Algérie, voisine, M. Cherkaoui a noté que le Discours Royal a abordé cette question avec beaucoup de courage et sagesse en invitant les Marocains à préserver l’esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui les anime à l’égard du peuple algérien frère.

Et d’ajouter le Discours Royal vise à apaiser les relations avec l’Algérie et à créer un climat sain à même de consolider le dialogue, la paix et la stabilité et la prise de décisions positives concernant des problématiques cruciales pour les pays de l’Afrique du Nord et du continent africain en général.