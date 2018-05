Le futur Centre de soins de santé primaires d’Ain Chock desservira une population de plus de 70.000 habitants

jeudi, 24 mai, 2018 à 19:40

Casablanca – Le Centre de soins de santé primaires d’Ain Chock à Casablanca, dont les travaux de réalisation ont été lancés jeudi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et devra desservir une population de plus de 70.000 habitants, a affirmé Mme Sanae Dardikh, responsable du pôle communication et développement institutionnel à la Fondation.