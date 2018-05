Le futur complexe d’animation artistique et culturelle de Salé contribuera au développement de la création chez les jeunes

jeudi, 17 mai, 2018 à 16:58

Salé – Le complexe d’animation artistique et culturelle, dont les travaux de construction ont été lancés par Sa Majesté le Roi, jeudi au quartier Tabriquet à Salé, contribuera sans nul doute à l’émergence de nouveaux talents et au développement du sens de la création chez les jeunes, a affirmé M. Abderrahmane Saber, Chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Ce projet porté par la Fondation participera à la préservation et la promotion du patrimoine culturel et artistique de la ville de Salé en favorisant également le partenariat entre les différents intervenants dans le secteur, notamment entre associations, a souligné M. Saber dans une déclaration à la presse.

Ce Complexe qui nécessitera des investissements de l’ordre de 16 millions de dirhams comportera plusieurs pôles dédiés au théâtre, à la musique, à la danse, aux arts graphiques et plastique, outre un club de livre, a-t-il dit.

A vocation socio-culturelle, le Complexe d’animation artistique et culturelle sera réalisé sur un terrain de 3.000 m2, dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil préfectoral et le Conseil de la ville de Salé.