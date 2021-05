La gastronomie marocaine à l’honneur à Jakarta

lundi, 3 mai, 2021 à 11:50

Par Nadia El Ahmar

Jakarta – L’art culinaire marocain a été à l’honneur à Jakarta dans le cadre des journées gastronomiques dédiées à la découverte des arts de la table à travers le monde.

Une palette de saveurs de la cuisine du Royaume très raffinée a été bien exposée dans un prestigieux palace de Jakarta, pour faire découvrir aux locaux et autres visiteurs les mille et une facettes de l’art culinaire marocain et ses différents affluents civilisationnels.

Une file interminable a ainsi répondu présente tout au long de ces soirées devant un buffet somptueux qui mettait l’eau à la bouche des plus gourmands, tout en leur permettant de vivre une expérience de dégustation des plus agréables.

Concoctés avec soin par deux grands chefs de la gastronomie marocaine, les incontournables de la cuisine du Royaume n’ont laissé personne indifférent. Couscous, pastilla, tagine, Harira, Chebakia ou encore thé à la menthe, sont autant de variétés qui ont été au menu du repas de la rupture du jeûne.

Entre salés et sucrés, des mets traditionnels et d’autres revisités avec finesse ont émerveillé les convives en quête d’une expérience culinaire en dehors des spécialités asiatiques.

C’est le cas d’Antaris, un jeune indonésien qui, accompagné de sa petite famille, a choisi de vivre l’expérience d’un ftour “pas comme les autres” loin des plats asiatiques, avec le riz comme principale composante.

“Je suis très satisfait de cet Iftar marocain qui m’a permis de vivre une expérience de dégustation aussi typique qu’originale (…) Des mets variés aux goûts différenciés ne peuvent que persuader les visiteurs à découvrir d’autres saveurs culinaires”, a-t-il confié à la MAP.

Le père d’Adham (3 ans) a également dit apprécier la texture et les goûts des plats marocains, notant que les sauces et les épices biens associés ont généré des saveurs propres aux mets présentés.

Il n’a pas manqué de mettre en évidence la belle présentation des plats marocains aux couleurs chatoyantes qui donnent envie de manger, précisant que le visuel éveille les autres sens et augmente le plaisir de la dégustation.

De son côté, le manager général de l’établissement hôtelier organisateur de la manifestation, Carlos Monterde, a précisé que la semaine de la gastronomie marocaine a connu un franc succès et une affluence record, exprimant son enthousiasme à renouveler à l’avenir cette expérience.

“Réputée pour ses saveurs et l’authenticité de ses plats, la gastronomie marocaine a facilement fait des adeptes parmi les visiteurs”, a-t-il dit.

La grande différence qui existe entre la cuisine indonésienne et celle marocaine n’a pas découragé les convives à vivre une nouvelle expérience de dégustation, a poursuivi M. Monterde.

Même son de cloche chez l’Ambassadeur du Maroc à Jakarta, Ouadia Benabdellah qui a confirmé que le label Maroc est très prisé en Indonésie, car il est synonyme d’authenticité et de qualité.

“Constitués d’un métissage agréable des affluents arabe, amazigh et méditerranéen, les plats marocains ont conquis les papilles gustatives des visiteurs”, a affirmé le diplomate marocain, soulignant que le mois du Ramadan a constitué une occasion idoine pour faire connaitre la cuisine marocaine aux Indonésiens.

Organisée en collaboration avec l’Ambassade du Maroc en Indonésie, cette manifestation visait à consolider les liens entre les cultures des deux pays en offrant un large tour d’horizon de la cuisine marocaine dans son authenticité et modernité durant le mois béni.