Le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR reçoit la ministre des Armées de la République Française

jeudi, 6 février, 2020 à 13:39

Rabat – Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Généralde Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu, jeudi au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, Madame Florence Parly, Ministre des Armées de la République Française.

A son arrivée à l’Etat-Major Général des FAR, Madame la Ministre a été accueillie par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, avant de passer en revue un détachement du Bataillon du Quartier Général des FAR qui rendait les Honneurs, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence des Chefs des 2ème, 3ème et 5ème Bureaux de l’Etat-Major Général des FAR et des Inspecteurs des Forces Royales Air et de la Marine Royale, ainsi que de Madame l’Ambassadrice de France au Maroc et de l’Attaché de Défense près de cette Ambassade à Rabat, ont porté sur la consolidation et le renforcement de la coopération militaire entre les Forces armées des deux pays.

A cet effet, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité, la solidité, l’excellence et la durabilité de cette coopération bilatérale, et ont réitéré leur volonté commune de la raffermir et de l’approfondir davantage, à travers le partage d’expérience et d’expertise, souligne la même source.

La coopération militaire entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées Françaises porte globalement sur l’échange des visites, les stages de formation, la participation aux différents entraînements et exercices militaires ainsi que le soutien technique en matériel, précise le communiqué.

Elle est régie par un accord Militaire Technique, signé en 1994, et un accord sur le Statut des Forces, signé en 2005, qui réglemente la présence des forces sur les territoires des deux pays, lors des exercices militaires. D’autres arrangements techniques et accords spécifiques ont été également signés entre les différentes composantes (terrestres, aériennes et maritimes) des deux Forces Armées.

Par ailleurs, des Commissions Militaires Mixtes se tiennent chaque année alternativement à Rabat et à Paris. La dernière édition a eu lieu à Rabat, du 25 au 27 juin 2019. Elles portent sur l’examen des voies et des moyens se rapportant à plusieurs domaines d’intérêt pour les deux parties, dans le cadre de la consolidation des relations exemplaires en matière de coopération militaire entre les Forces Armées des deux pays.

Madame Florence Parly, Ministre des Armées de la République Française, est en visite de travail au Royaume, les 05 et 06 février 2020, à la tête d’une importante délégation, conclut le communiqué.