La généralisation de la couverture sanitaire passe par une restructuration de l’offre de soins (professeur)

vendredi, 4 décembre, 2020 à 11:49

Célébrée le 5 décembre de chaque année, la Journée internationale des volontaires (JIV), aussi connue comme Journée mondiale du bénévolat, est une occasion pour mettre en lumière les efforts et les sacrifices des volontaires et bénévoles à travers le monde, pour l’atteinte des objectifs mondiaux d’un équilibrer des aspects sociaux, économiques et environnementaux.