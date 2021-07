Généralisation de la protection sociale : Un ambitieux chantier Royal

samedi, 17 juillet, 2021 à 12:12

Rabat – La célébration du 22ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses Glorieux ancêtres est une occasion privilégiée pour s’arrêter sur les différents chantiers et initiatives lancés par le Souverain au service de Son peuple fidèle.

Un de ces chantiers de Règne est le projet de généralisation de la protection sociale, lancé par le Souverain le mercredi 14 avril 2021, et qui se veut une étape importante sur la voie de la promotion de la justice sociale et spatiale et de la préservation de la dignité des citoyens.

Véritable révolution sociale, ce chantier Royal démontre l’engagement et la Sollicitude Royale constante envers les catégories vulnérables et vient consacrer les nobles valeurs de solidarité, d’entraide et de partage, caractéristiques de la société marocaine.

Ce projet d’envergure, qui bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.

S’inscrivant en droite ligne des Hautes Orientations Royales contenues dans les discours du Trône du 29 juillet 2020 et de l’ouverture de la 1ère session de la 5ème année législative de la 10ème législature (09 octobre 2020), la généralisation de la protection sociale représente un levier d’intégration du secteur informel dans le tissu économique national, de façon à garantir la protection de la classe ouvrière et de ses droits, ainsi qu’un tournant décisif sur la voie de la réalisation d’un développement équilibré et intégré.

Il a pour objectifs la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire de base durant les années 2021 et 2022, et ce par l’élargissement de l’assiette des bénéficiaires de cette assurance pour inclure les catégories vulnérables bénéficiant du Régime d’assistance médicale et la catégorie des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non-salariées, qui exercent une activité libérale, de sorte que 22 millions de personnes supplémentaires bénéficient de cette assurance, qui couvre les frais de traitement, de médicaments et d’hospitalisation.

Ce chantier inédit vise également la généralisation des allocations familiales durant les années 2023 et 2024, en permettant aux ménages, qui n’en bénéficient pas, de toucher des indemnités couvrant les risques liés à l’enfance ou des indemnités forfaitaires.

Il s’agit aussi de l’élargissement, en l’an 2025, de l’assiette des adhérents aux régimes de retraite pour inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d’aucune pension, à travers la mise en application du système des retraites propre aux catégories des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non-salariées qui exercent une activité libérale, afin d’englober toutes les catégories concernées.

Il sera également question de la généralisation en 2025 de l’indemnité pour perte d’emploi en vue de couvrir toute personne exerçant un emploi stable, à travers la simplification des conditions pour bénéficier de cette indemnité et l’élargissement de l’assiette des bénéficiaires.

Le projet de généralisation de la protection sociale vient ainsi s’ajouter à un ensemble d’initiatives et actions entreprises par le Souverain depuis Son accession au Trône et qui visent pour l’essentiel l’amélioration des conditions de vie des personnes souffrant d’une grande vulnérabilité et la démocratisation de l’accès aux soins de santé dans le cadre d’une politique de proximité.

Parmi ces initiatives, il y a lieu de citer l’Initiative Nationale pour le développement humain (INDH) et le Régime d’assistance médicale “RAMED” au profit des personnes démunies non éligibles au régime de l’assurance maladie obligatoire.

Empreinte des valeurs d’humanité et de solidarité, l’action sociale de Sa Majesté le Roi s’est ainsi matérialisée dans de nombreuses initiatives qui font de la mobilisation, de la valorisation et de la préservation du capital humain leur fin ultime et principal moyen pour garantir un développement socio-économique durable.