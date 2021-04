La généralisation de la protection sociale, un nouveau jalon dans l’édification d’un Maroc moderne (expert péruvien)

jeudi, 22 avril, 2021 à 0:04

Lima – Le projet de généralisation de la protection sociale, lancé récemment par SM le Roi Mohammed VI, est un nouveau jalon dans le chantier d’édification d’un Maroc moderne, qui s’érige en un modèle pour de nombreux autres pays, a indiqué l’expert péruvien en relations internationales, Ricardo Sanchez Serra.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sanchez Serra a souligné que la généralisation de la protection sociale à de nouvelles franges de la société contribuera à renforcer “l’édification d’une société moderne” et confortera le Maroc comme étant “un modèle pour d’autres pays”, notant qu’il s’agit d’un projet qui fait du Royaume un leader africain en matière de protection sociale.

A travers cette initiative, a-t-il ajouté, SM le Roi affirme une fois de plus son “souci de protéger les Marocains, d’aller de l’avant sur la voie de prospérité et d’améliorer la qualité de vie de Son peuple”, des efforts “louables” et de “grands progrès” qui renforcent la stabilité dont il jouit le Maroc dans la région.

L’expert péruvien a relevé, à cet égard, que le chantier royal est une “initiative pionnière”, d’autant plus qu’elle intervient au milieu de la pandémie du coronavirus consolidant “la confiance des Marocains à l’égard d’un avenir meilleur”. La généralisation de la protection sociale vient s’ajouter à plusieurs projets sociaux lancés par le Souverain depuis son accession au Trône, a-t-il fait observer.

Mercredi dernier, le Souverain avait présidé la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.

Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps, entre autres, aux agriculteurs, aux artisans et aux commerçants, devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.

Il sera déployé sur quatre ans, jusqu’à 2025, avec successivement la généralisation de l’assurance médicale obligatoire de base (2021-2022), la généralisation des allocations familiales (2023-2024), l’élargissement en 2025 de la base des affiliés aux régimes de retraite et enfin la généralisation de l’indemnisation pour perte d’emploi en 2025.