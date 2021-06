La généralisation de la protection sociale, une “révolution” pour une société inclusive (spécialiste)

samedi, 5 juin, 2021 à 11:23

Propos recueillis par Idriss TEKKI.

Paris – Le chantier de généralisation de la couverture médicale et de la protection sociale est une “révolution sociétale” qui permettra de jeter les bases d’une société plus inclusive, plus équitable et respectueuse des personnes âgées, a souligné Dr. Imad El Hafidi, président de “A2G Europe Maroc, Alliance Euro-marocaine de gériatrie et gérontologie”.