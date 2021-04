Généralisation de la protection sociale : SM le Roi ancre le Maroc dans le cercle restreint des Nations modernes (Expert)

jeudi, 15 avril, 2021 à 19:47

Bruxelles – SM le Roi Mohammed VI a ancré le Maroc dans le cercle restreint des Nations modernes qui ont su se doter d’un mécanisme performant de protection sociale, a affirmé Husain Edwards, politologue, expert des questions africaines établi à Bruxelles.

«C’est un nouveau projet qui s’inscrit dans la lignée du soft power déployé par SM le Roi depuis plus de deux décennies et qui produit aujourd’hui ses effets sur le mode de vie des citoyens», a affirmé le politologue dans une déclaration à la MAP.

M. Edouards n’a pas manqué à cet égard de souligner les projets à grand succès que le Souverain a lancés pour la protection et le bien être des citoyens, citant à titre d’exemple l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la généralisation de l’assurance maladie obligatoire (AMO), la campagne inégalée de vaccination de la population contre le coronavirus et aujourd’hui la généralisation de la protection sociale.

L’expert des questions africaines s’est notamment appesanti sur l’avantage qu’offre le nouveau projet de généralisation de la protection sociale en termes de captation des compétences médicales étrangères et d’investissement dans le secteur de la santé, afin de renforcer les capacités nationales en ressources humaines et en structures médicales.

«Il s’agit d’une aubaine qui s’offre aux compétences étrangères qui peuvent venir exercer au Maroc et aux investisseurs, qui, en ce temps de pandémie devraient orienter leurs projets vers l’économie de la vie, l’investissement dans la santé et le bien être de l’humanité», a affirmé l’expert.

Et de conclure : «Le Maroc montre la voie. Son expérience sera suivie à la loupe par de nombreux pays africains qui auront à cœur de capitaliser sur cette expérience courageuse et volontariste».

SM le Roi Mohammed VI a présidé, mercredi, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.

Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.